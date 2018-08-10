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Дело о хищении денег сирот и умерших пенсионеров сотрудниками ПФ в Бердске поступило в суд

Сотрудницы Пенсионного фонда начисляли себе чужие средства — в деле 10 преступных эпизодов. После разоблачения они вернули 280 тыс. рублей и уволились. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело в суд 10 августа.

10.08.2018 Автор: Курьер. Среда. Бердск. Фото: Курьер. Среда. Бердск. 2 коммент.

Дело о хищении денег сирот и умерших пенсионеров сотрудниками ПФ в Бердске поступило в суд

Управление пенсионного фонда по Бердску всегда было в числе лучших по области

Уголовное дело по факту присвоения денег умерших пенсионеров сотрудниками управления пенсионного фонда по Бердску поступило в бердский городской суд сегодня, 10 августа.

Исполняющий обязанности прокурора Бердска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летней экс-начальника отдела выплат управления Пенсионного фонда России в Бердске и 47-летней бывшего главного специалиста-эксперта отдела выплаты пенсий.

Бывшие сотрудницы бердского управления Пенсионного фонда обвиняются в 10 преступлениях — организация мошенничества и мошенничество с использованием своего служебного положения. По версии следствия, должностные лица бердского управления Пенсионного фонда с конца 2014 года по 2017 год используя свое служебное положение, похищали бюджетные средства, принадлежащие отделению на сумму более 280 тысяч рублей.

Следствие установило, что начальник отдела выплат бердского управления пенсионного фонда организовала и руководила совершением преступлений подчиненным ей сотрудником, которая являлась исполнителем.

Как организатор преступления начальник отдела выбирала из списка лиц, которым уже выплачены деньги в виде пенсий, конкретных пенсионеров и сумму, которую намеревалась похитить. Потом сообщала об этом специалисту-эксперту, которая вносила в список заведомо ложные сведения о недополучении указанными лицами пенсий, изменяла данные о номере расчетного счета пенсионеров, указывая номера расчетных счетов знакомых ей лиц, не осведомленных о преступных намерениях обвиняемых.

После поступления денежных средств из УПФ РФ на заранее указанные номера расчетных счетов в банке, обвиняемые деньги обналичивали и распределяли между собой. В ходе расследования уголовного дела обвиняемые полностью признали себя виновными, написали явки с повинной и возместили причиненный ущерб.

По уголовному делу обвиняемыми заявлены ходатайства о рассмотрении уголовного дела судом в порядке особого судопроизводства.

По словам начальника управления Пенсионного фонда по Бердску Елены Чуль, за 15 лет такое в ее учреждении случается впервые. Все началось с того, что в области обнаружили несоответствие в файлах. В одном была фамилия подставного лица, которое не было получателем пенсии.

Как рассказала Елена Чуль, ее подчиненные вернули присвоенные деньги и написали заявление об увольнении по собственному желанию. В случае доказательства вины сотрудниц УПФР в Бердске по статье 159 п. 3 уголовного кодекса РФ («мошенничество») им грозит наказание до шести лет лишения свободы.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Пожизненно тварей посадить!!! Или посадить на электрический стул (так даже лучше)!!!

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  2. Аноним

    Пока таких не начнут отстреливать России удачи не видать!!!

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