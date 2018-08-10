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Лечить сломанный в ДТП на «зебре» позвоночник направят в НИИТО пострадавшую из Бердска

Врачи бердской ЦГБ отмечают тенденцию на улучшение состояния здоровья женщины, на которую наехала «Нива», когда она переходила дорогу с ребенком в коляске.

10.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: ТВК Один комментарий

Лечить сломанный в ДТП на зебре позвоночник направят в НИИТО пострадавшую из Бердска

Женщина после ДТП пролежала в коме две недели

Сбитую женщину на пешеходном переходе вблизи ТЦ «Орбита» пересечения улиц Лунной и Космической, отправят в новосибирский НИИТО им. Цивьяна Минздрава России.

— У женщины отмечается положительная тенденция в состоянии здоровья. Мы направляем ее в НИИТО для обследования позвоночника, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» главврач бердской горбольницы Юрий Краморов.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, то после перевода женщины из реанимации в другое отделение сотрудники ГИБДД смогут провести медицинскую экспертизу. После которой станет известно тяжесть причинения вреда и возбуждение уголовного дела в отношении 70-летнего водителя НИВЫ, который сбил жещину.

Напомним, что 19 июля на пешеходном переходе пересечения улиц Лунная и Космическая 70-летний водитель ВАЗа сбил молодую маму с коляской. Мама пострадавшей девушки рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что ее дочь Юлию ввели в искусственную лекарственную кому. Ребенок, находящийся в коляске не пострадал, женщина успела протолкнуть ее на тротуар.

23 июля на аппаратном совещании в администрации Бердска мэр города Евгений Шестернин дал поручение своим замам и комиссии по безопасности дорожного движения проанализировать, является ли этот пешеходный переход местом повышенной концентрации ДТП или трагическая случайность.

— Необходимо понять, почему эта трагедия произошла, вина водителя сама собой подразумевается, и нам обеспечить в этом месте максимальную безопасность для пешеходов, — подчеркнул мэр.

С тех пор на опасном переходе ничего не изменилось.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Это значит , что наступает ухудшение и бестолковые врачи думают , что надо отправлять потому что они уже сделали все на начальном этапе , для того , чтоб человек остался инвалидом навсегда и думают , как снять себя ответственность . Была бы пожилая , то уже давно они бы ее усыпили .

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