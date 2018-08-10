Лечить сломанный в ДТП на «зебре» позвоночник направят в НИИТО пострадавшую из Бердска

Сбитую женщину на пешеходном переходе вблизи ТЦ «Орбита» пересечения улиц Лунной и Космической, отправят в новосибирский НИИТО им. Цивьяна Минздрава России.

— У женщины отмечается положительная тенденция в состоянии здоровья. Мы направляем ее в НИИТО для обследования позвоночника, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» главврач бердской горбольницы Юрий Краморов.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, то после перевода женщины из реанимации в другое отделение сотрудники ГИБДД смогут провести медицинскую экспертизу. После которой станет известно тяжесть причинения вреда и возбуждение уголовного дела в отношении 70-летнего водителя НИВЫ, который сбил жещину.

Напомним, что 19 июля на пешеходном переходе пересечения улиц Лунная и Космическая 70-летний водитель ВАЗа сбил молодую маму с коляской. Мама пострадавшей девушки рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что ее дочь Юлию ввели в искусственную лекарственную кому. Ребенок, находящийся в коляске не пострадал, женщина успела протолкнуть ее на тротуар.

23 июля на аппаратном совещании в администрации Бердска мэр города Евгений Шестернин дал поручение своим замам и комиссии по безопасности дорожного движения проанализировать, является ли этот пешеходный переход местом повышенной концентрации ДТП или трагическая случайность.

— Необходимо понять, почему эта трагедия произошла, вина водителя сама собой подразумевается, и нам обеспечить в этом месте максимальную безопасность для пешеходов, — подчеркнул мэр.

С тех пор на опасном переходе ничего не изменилось.