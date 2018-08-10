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Фото: почему ГАИ можно, а нам нельзя?

На «ДК Родина» подъезжают к фонтану, чтобы из машины не вылазить!

10.08.2018 12 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Вася:
Вот так у нас можно ГАИшникам ездить по тротуарам! На «ДК Родина» подъезжают к фонтану, чтобы из машины не вылазить!

Фото: почему ГАИ можно, а нам нельзя?


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(12) Комментариев

  1. назарик

    потому что им можно везде заезжать

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  2. Аноним

    Им у нас в стране всё можно! Пора бы уже это запомнить!

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  3. Adeli

    спецмашинам можно. идите работать в гаи и вам тоже будет можно подъехать к фонтану на родине :-D

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  4. Смотрящий

    Им можно и пешеходов не пропускать, на пешеходном около роддома — вступили на пешеходный переход экипаж с бортовым 676 ( или 646 было темно не успели точно посмотреть) добавил газу и пролетел , причем без спецсигналов.

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  5. Аноним

    да потому что они БАНДА)))))))))))))

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  6. Аноним

    Им можно всё, даже пытать людей. Катание на тачке по тротуарам это меньшее что они могут сделать для нас :-D

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  7. Аноним

    Не могли они прямо в фонтан заехать и там утонуть наглухо. Я бы им поаплодировал стоя :-D

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  8. Аноним

    А что ты сюда пишешь, пишешь и в ГИБДД.
    На твой вопрос ответ таков: ты должен быть законопослушным гражданином и они тоже должны соблюдать законы.

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