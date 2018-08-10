Фото: почему ГАИ можно, а нам нельзя?

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потому что им можно везде заезжать
5 1
Им у нас в стране всё можно! Пора бы уже это запомнить!
2 3
спецмашинам можно. идите работать в гаи и вам тоже будет можно подъехать к фонтану на родине
3 2
То есть ментам можно нарушать правила и законы РФ???
0 2
Дурашка, ты сама то давно правила дорожного движения читала? Так вот прочитай, при каких условиях они могут там находиться!
0 1
А что же у спецмашины не включены проблесковые маячки?
Адели, вы сначала правила выучите, а потом уже будете комменты строчить
0 1
А можно ли?
0 0
Им можно и пешеходов не пропускать, на пешеходном около роддома — вступили на пешеходный переход экипаж с бортовым 676 ( или 646 было темно не успели точно посмотреть) добавил газу и пролетел , причем без спецсигналов.
2 0
да потому что они БАНДА)))))))))))))
2 0
Им можно всё, даже пытать людей. Катание на тачке по тротуарам это меньшее что они могут сделать для нас
0 1
Не могли они прямо в фонтан заехать и там утонуть наглухо. Я бы им поаплодировал стоя
0 1
А что ты сюда пишешь, пишешь и в ГИБДД.
На твой вопрос ответ таков: ты должен быть законопослушным гражданином и они тоже должны соблюдать законы.
0 0