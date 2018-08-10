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Уехала из России Алехина Pussy Riotу вопреки запрету на выезд

Участнице скандальной панк-группы временно ограничен выезд за границу из-за того, что она уклоняется от обязательных работ, назначенных ей судом за акцию у здания ФСБ против блокировки Telegram.

10.08.2018 Фото: Известия 3 коммент.

Уехала из России Алехина Pussy Riotу вопреки запрету на выезд

В Pussy Riot сообщили, что участница группы Мария Алехина, несмотря на запрет, покинула Россию.

Участнице скандальной панк-группы временно ограничен выезд за границу из-за того, что она уклоняется от обязательных работ, назначенных ей судом за акцию у здания ФСБ против блокировки Telegram.
«Несмотря на официальный запрет покидать Россию, Мария Алехина смогла вылететь из страны и сейчас находится на пути в Эдинбург», — говорится в сообщении Pussy Riot в Twitter.

Комментариями официальных органов России агентство пока не располагает.

Накануне Алехина уже пыталась улететь в Британию, но была задержана в аэропорту Домодедово на пограничном контроле, сообщал РИА Новости глава юридической службы «Апология протеста» Алексей Глухов.

Источник: РИА Новости


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(3) Комментариев

  1. Гость

    Смешно! Одна «смертельно больная — без права на арест и привлечение к труду», по Москве без прав на мерсах дрифтует, другой, под приговором, по европам разъезжает и компенсации высуживает, эти, под запретом на выезд, уезжают кто куда, полицейским по лицу бьют шарамыжники без реальной отсидки….?
    Ого-го! Чувствую, записная «тирания», «невозможно дышать», «затыкают рты»…??!! :-D :-D :-D

    Thumb up 2 Thumb down 1

    • Аноним

      За репосты уже сажают! ЧО, не тирания, ДА????

      Thumb up 0 Thumb down 1

      • Гость

        В пиндосии «за посидеть с американцем в кафе» Бутину посадили. Без права на прогулки и с прочими ограничениями. Как бы у нас завыли ахеджако-улицко-шендеровиче-макаревиче-басилашвили, если бы олёшеньке запретили погулять?! =-O

        Thumb up 0 Thumb down 0

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