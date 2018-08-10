Уехала из России Алехина Pussy Riotу вопреки запрету на выезд

В Pussy Riot сообщили, что участница группы Мария Алехина, несмотря на запрет, покинула Россию.

Участнице скандальной панк-группы временно ограничен выезд за границу из-за того, что она уклоняется от обязательных работ, назначенных ей судом за акцию у здания ФСБ против блокировки Telegram.

«Несмотря на официальный запрет покидать Россию, Мария Алехина смогла вылететь из страны и сейчас находится на пути в Эдинбург», — говорится в сообщении Pussy Riot в Twitter.

Комментариями официальных органов России агентство пока не располагает.

Накануне Алехина уже пыталась улететь в Британию, но была задержана в аэропорту Домодедово на пограничном контроле, сообщал РИА Новости глава юридической службы «Апология протеста» Алексей Глухов.

Источник: РИА Новости