Уехала из России Алехина Pussy Riotу вопреки запрету на выезд

Дело о хищении денег сирот и умерших пенсионеров сотрудниками ПФ в Бердске поступило в суд
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Смешно! Одна «смертельно больная — без права на арест и привлечение к труду», по Москве без прав на мерсах дрифтует, другой, под приговором, по европам разъезжает и компенсации высуживает, эти, под запретом на выезд, уезжают кто куда, полицейским по лицу бьют шарамыжники без реальной отсидки….?
Ого-го! Чувствую, записная «тирания», «невозможно дышать», «затыкают рты»…??!!
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За репосты уже сажают! ЧО, не тирания, ДА????
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В пиндосии «за посидеть с американцем в кафе» Бутину посадили. Без права на прогулки и с прочими ограничениями. Как бы у нас завыли ахеджако-улицко-шендеровиче-макаревиче-басилашвили, если бы олёшеньке запретили погулять?!
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