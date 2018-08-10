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Не исключает «уголовку» для работодателей при увольнении предпенсионеров Медведев

При этом глава правительства подчеркнул, что «в каждом таком случае необходимо будет разбираться».

10.08.2018 Фото: кремлин.ру 5 коммент.

Не исключает уголовку для работодателей при увольнении предпенсионеров Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил ужесточения административной и введение уголовной ответственности за увольнение пожилых работников после повышения пенсионного возраста.

«Сейчас готовятся предложения, очень разные, вплоть до введения жесткой административной и уголовной ответственности за увольнение таких работников», — сказал Медведев на встрече с работниками Кроноцкого заповедника. «Если такие предложения будут сделаны, и они будут поддержаны парламентом и президентом, это создаст достаточно серьезные гарантии», — отметил он.

При этом глава правительства подчеркнул, что «в каждом таком случае необходимо будет разбираться».

В качестве примера Медведев привел норму уголовного законодательства, запрещающую увольнять женщину, находящуюся в декретном отпуске. «Я думаю, что подобную систему гарантий необходимо создавать и в отношении лиц зрелого возраста. Это совершенно нормально», — сказал он.

Источник: ТАСС


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    Очередной крючок для бизнеса. Скоро профессия будет такая: «невинно уволенный предпенсионер». :-D

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  2. Аноним

    Я могу вам тысячу причин назвать, по которым предпенсионер сам свалит с работы :-D

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  3. Аноним

    удалено, ты разберись сначала с теми ублюдками, которые увольняют обычную учительницу, только за то, что она распространяет информацию о митинге против пенсионной реформы!!!

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  4. Аноним

    Такую чушь он несёт что понимаешь присказку не ту страну назвали Гондурасом

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  5. Аноним

    И ведь этот недоумок придумывает нам законы! Люди, вы вообще себя хоть немного уважаете???

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