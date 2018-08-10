Не исключает «уголовку» для работодателей при увольнении предпенсионеров Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил ужесточения административной и введение уголовной ответственности за увольнение пожилых работников после повышения пенсионного возраста.

«Сейчас готовятся предложения, очень разные, вплоть до введения жесткой административной и уголовной ответственности за увольнение таких работников», — сказал Медведев на встрече с работниками Кроноцкого заповедника. «Если такие предложения будут сделаны, и они будут поддержаны парламентом и президентом, это создаст достаточно серьезные гарантии», — отметил он.

При этом глава правительства подчеркнул, что «в каждом таком случае необходимо будет разбираться».

В качестве примера Медведев привел норму уголовного законодательства, запрещающую увольнять женщину, находящуюся в декретном отпуске. «Я думаю, что подобную систему гарантий необходимо создавать и в отношении лиц зрелого возраста. Это совершенно нормально», — сказал он.

Источник: ТАСС