КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам 1-ю КВАРТИРУ С РЕМОНТОМ! ТОРГ! 89134819144
продам
Продам 3-ую квартиру в центре Бердска!
продам студию
продам студию
продам студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Дело о хищении денег сирот и умерших пенсионеров сотрудниками ПФ в Бердске поступило в суд

Незаконный забор со шлагбаумом соорудило ТСЖ на землях СО РАН в Новосибирске

Уехала из России Алехина Pussy Riotу вопреки запрету на выезд

За причинение боли полицейскому толчком в живот в отделе МВД осужден житель Бердска

Забил до смерти новорожденную девочку сожитель ее матери в Вологде

Из-за поджога горит трое суток мусорная свалка в Новосибирске

Лечить сломанный в ДТП на «зебре» позвоночник направят в НИИТО пострадавшую из Бердска

Не исключает «уголовку» для работодателей при увольнении предпенсионеров Медведев

Не могут выехать со двора из-за разметки на реконструированной за 84 млн рублей дороге в Бердске

Майские указы Путина по медицине успешно выполнены в Новосибирской области

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Не могут выехать со двора из-за разметки на реконструированной за 84 млн рублей дороге в Бердске

Жители улиц Красная Сибирь и Лунной сетуют на то, что из-за новой разметки им приходится кружить по городу, чтобы развернуться или нарушать ПДД. Чиновники из-за совещаниях в мэрии не ответили, как быть.(ФОТО)

10.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Анастасии Солодковой 2 коммент.

Не могут выехать со двора из за разметки на реконструированной за 84 млн рублей дороге в Бердске

Из-за норой разметки невозможно подъехать к магазину «Магнит».

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился Александр Иванович, который живет в доме №128 на ул. Красная Сибирь. Он рассказал, что после реконструкции улицы Лунной выехать из прилегающих дворов со стороны дома №4 на ул. Лунной стало просто невозможно.

— На дороге по улице Лунной появилась сплошная разделительная полоса. Приходится нарушать правила дорожного движения, чтобы заехать во двор своего дома. Есть разрыв сплошной, по которой можно повернуть в нужное направление со стороны улицы Боровой. Очень много времени тратится на то, чтобы заехать во двор своего дома. Ответ я нигде не могу получить на свой вопрос — как нам теперь ездить. Отправляют из одной инстанции в другую. Вся надежда на вас, — поделился с «Курьер. Среда. Бердск» Александр Иванович.

«Курьер. Среда. Бердск» проехал на автомобиле по дороге вдоль улицы Лунной и выяснил, что разрыв разделительной полосы есть, но не на всех заездах во дворы. Невозможно подъехать к магазинам с Красной Сибири, чтобы не нарушить ПДД. Или приходится давать приличный круг по микрорайону.

Не могут выехать со двора из за разметки на реконструированной за 84 млн рублей дороге в Бердске

Проезд через сплошную чреват штрафом

Автомобилисты рассуждают, что сплошной разметкой на дорогах города слишком увлеклись.

-Сплошную разделительную полосу, считают водители, в городе вообще делать не надо. Двойная сплошная должна быть только на трассе. В городе подобная разметка заставляет водителей нарушать правила ПДД , — делится своим мнением с «Курьер. Среда. Бердск» автомобилист Игорь.

Напомним, что в правилах дорожного движения четко прописано наказание за переезд сплошной или двойной сплошной линий. Разворачиваться или поворачивать через двойную сплошную нельзя. Виновного в этом случае ждет штраф в соответствии с ч.2 ст. 12.16 КОАП РФ. При таком нарушении автомобилисту придется заплатить государству штраф от 1 до 1,5 тысяч рублей.

Около пересечения улиц Красная Сибирь и Павлова нанесена сплошная линия. Здесь же стоит знак ограничения скорости и установлена камера видеонаблюдения, направленная на выезд из дворов. И водители здесь постоянно нарушают правила, не желая доезжать для разворота до следующего перекрестка.

-Такой круг приходится делать, чтобы выехать из дома, это очень неудобно, — делится водитель.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» обращалась к ответственным за реконструкцию Лунной на протяжении двух суток. Однако они так и не смогли ответить на вопросы, беспокоящие бердчан, в связи с занятостью на совещаниях в бердской мэрии.

Мы постараемся получить ответы на эти вопросы в ближайшее время.

 


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Дело о хищении денег сирот и умерших пенсионеров сотрудниками ПФ в Бердске поступило в суд Незаконный забор со шлагбаумом соорудило ТСЖ на землях СО РАН в Новосибирске Уехала из России Алехина Pussy Riotу вопреки запрету на выезд

(2) Комментариев

  1. Аноним

    Какой мэр — такие дороги.
    Мэр бестолковый и разметка такая же

    Thumb up 3 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 500 рублей на услуги по оформлению электронного полиса ОСАГО!.
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика