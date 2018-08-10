Не могут выехать со двора из-за разметки на реконструированной за 84 млн рублей дороге в Бердске

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился Александр Иванович, который живет в доме №128 на ул. Красная Сибирь. Он рассказал, что после реконструкции улицы Лунной выехать из прилегающих дворов со стороны дома №4 на ул. Лунной стало просто невозможно.

— На дороге по улице Лунной появилась сплошная разделительная полоса. Приходится нарушать правила дорожного движения, чтобы заехать во двор своего дома. Есть разрыв сплошной, по которой можно повернуть в нужное направление со стороны улицы Боровой. Очень много времени тратится на то, чтобы заехать во двор своего дома. Ответ я нигде не могу получить на свой вопрос — как нам теперь ездить. Отправляют из одной инстанции в другую. Вся надежда на вас, — поделился с «Курьер. Среда. Бердск» Александр Иванович.

«Курьер. Среда. Бердск» проехал на автомобиле по дороге вдоль улицы Лунной и выяснил, что разрыв разделительной полосы есть, но не на всех заездах во дворы. Невозможно подъехать к магазинам с Красной Сибири, чтобы не нарушить ПДД. Или приходится давать приличный круг по микрорайону.

Автомобилисты рассуждают, что сплошной разметкой на дорогах города слишком увлеклись.

-Сплошную разделительную полосу, считают водители, в городе вообще делать не надо. Двойная сплошная должна быть только на трассе. В городе подобная разметка заставляет водителей нарушать правила ПДД , — делится своим мнением с «Курьер. Среда. Бердск» автомобилист Игорь.

Напомним, что в правилах дорожного движения четко прописано наказание за переезд сплошной или двойной сплошной линий. Разворачиваться или поворачивать через двойную сплошную нельзя. Виновного в этом случае ждет штраф в соответствии с ч.2 ст. 12.16 КОАП РФ. При таком нарушении автомобилисту придется заплатить государству штраф от 1 до 1,5 тысяч рублей.

Около пересечения улиц Красная Сибирь и Павлова нанесена сплошная линия. Здесь же стоит знак ограничения скорости и установлена камера видеонаблюдения, направленная на выезд из дворов. И водители здесь постоянно нарушают правила, не желая доезжать для разворота до следующего перекрестка.

-Такой круг приходится делать, чтобы выехать из дома, это очень неудобно, — делится водитель.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» обращалась к ответственным за реконструкцию Лунной на протяжении двух суток. Однако они так и не смогли ответить на вопросы, беспокоящие бердчан, в связи с занятостью на совещаниях в бердской мэрии.

Мы постараемся получить ответы на эти вопросы в ближайшее время.