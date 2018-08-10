За причинение боли полицейскому толчком в живот в отделе МВД осужден житель Бердска

Судья бердского городского суда Татьяна Васюхневич 8 августа приговорила к двум годам условного срока мужчину, который оскорбил и ударил сотрудника полиции в здании МВД.

Некий Портных сам обратился в отдел полиции с заявлением о преступлении. Когда полицейский поинтересовался у него о его имени и фамилии, был ли он ранее судим, заявитель неадекватно среагировал.

— В кабинете сотрудника полиции Портных оскорбил представителя власти и толкнул его в живот обеими руками. Тем самым причинив сотруднику полиции боль, — сообщила помощник председателя бердского суда Наталья Софронова «Курьер. Среда. Бердск».

Уголовное дело по обвинению по двум статьям Уголовного кодекса возбудили незамедлительно.

В ходе судебного заседания подсудимый частично признал вину по одной статье, по другой не признал вовсе. По инкриминируемым преступлениям суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что днем позже судья Татьяна Васюхневич вынесла приговор по аналогичным преступлениям — пьяный мужчина с ребенком на руках в ответ на замечания ударил сотрудника полиции кулаком в лоб и публично его оскорбил нецензурной бранью.