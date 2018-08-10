За причинение боли полицейскому толчком в живот в отделе МВД осужден житель Бердска

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Кто ещё хочет подать заявление в полицию о преступлении?
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Нежный нынче полицейский пошел…
А если, честно, так и хочется ответить полицейскому в стиле правоохранителей: оскорбил, ударил- не страшно! Когда убьют, тогда и приходите в суд.
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