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За причинение боли полицейскому толчком в живот в отделе МВД осужден житель Бердска

Мужчина обратился в полицию с заявлением о преступлении. Но при установлении личных данных обматерил полицейского и толкнул в живот. Хулиган приговорен к двум годам лишения свободы условно.

10.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск. 2 коммент.

За причинение боли полицейскому толчком в живот в отделе МВД осужден житель Бердска

В Бердске участились случаи оскорбления представителей власти

Судья бердского городского суда Татьяна Васюхневич 8 августа приговорила к двум годам условного срока мужчину, который оскорбил и ударил сотрудника полиции в здании МВД.

Некий Портных сам обратился в отдел полиции с заявлением о преступлении. Когда полицейский поинтересовался у него о его имени и фамилии, был ли он ранее судим, заявитель неадекватно среагировал.

— В кабинете сотрудника полиции Портных оскорбил представителя власти и толкнул его в живот обеими руками. Тем самым причинив сотруднику полиции боль, — сообщила помощник председателя бердского суда Наталья Софронова «Курьер. Среда. Бердск».

Уголовное дело по обвинению по двум статьям Уголовного кодекса возбудили незамедлительно.

В ходе судебного заседания подсудимый частично признал вину по одной статье, по другой не признал вовсе. По инкриминируемым преступлениям суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что днем позже судья Татьяна Васюхневич вынесла приговор по аналогичным преступлениям — пьяный мужчина с ребенком на руках в ответ на замечания ударил сотрудника полиции кулаком в лоб и публично его оскорбил нецензурной бранью.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Кто ещё хочет подать заявление в полицию о преступлении?

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  2. Максим

    Нежный нынче полицейский пошел…
    А если, честно, так и хочется ответить полицейскому в стиле правоохранителей: оскорбил, ударил- не страшно! Когда убьют, тогда и приходите в суд.

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