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Незаконный забор со шлагбаумом соорудило ТСЖ на землях СО РАН в Новосибирске

Судебные приставы заставили убрать ограждение и ворота. Но после оплаты 50 тыс. рублей и окончания исполнительного производства, 73 метра забора и шлагбаум снова появились на чужом участке.

10.08.2018 Фото: Коммерческие вести Нет комментариев

Незаконный забор со шлагбаумом соорудило ТСЖ на землях СО РАН в Новосибирске

Под контролем судебных приставов организация-должник демонтировала ограждение участка во второй раз, сообщили 10 августа в управлении ФССП по Новосибирской области.

В отделе судебных приставов по Советскому району  Новосибирска находилось исполнительное производство в отношении товарищества собственников жилья об обязании своими силами и за свой счет освободить часть земельного участка Сибирского отделения Российской академии наук от размещенного на нем временного объекта – металлического ограждения со шлагбаумом и воротами общей протяженностью 73,5 метра.

Ранее должник уже исполнил решение суда, благодаря мерам принудительного исполнения. За неисполнение исполнительного документа в срок, установленный для добровольного исполнения, организация оплатила исполнительский сбор в размере 50 000 рублей.

-Однако после того, как исполнительное производство было окончено, ТСЖ заново возвело ограждение и ворота, решив, что это обойдется для них без каких-либо последствий. Радость должника продлилась недолго – окончание исполнительного производства было отменено, а председателю товариществу вручено требование об исполнении судебного решения и предупреждение по ст. 315 УК РФ. Осознав, что избежать демонтажа шлагбаума и забора всё-таки не удастся, председатель товарищества, под контролем судебных приставов и в присутствии понятых, освободил часть земельного участка СО РАН, рассказали в ведомстве.


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