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Утонуло 23 человека за купальный сезон-2018 в Новосибирской области

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Утонуло 23 человека за купальный сезон-2018 в Новосибирской области

Среди погибших три ребенка. Люди гибнут из-за купания в необорудованных местах, употребления алкоголя и отсутствия навыков оказания помощи пострадавшим.

10.08.2018 Фото: Pixabay Нет комментариев

Утонуло 23 человека за купальный сезон 2018 в Новосибирской области

По информации отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Новосибирской области с начала летнего периода зарегистрировано 23 случая утопления, причем из числа утонувших 3 ребенка.

Главными причинами гибели людей остаются купание в необорудованных для этого местах, купание в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдение элементарных мер безопасности на водоёмах, а также низкие навыки в оказании первой помощи пострадавшим.

Специалисты ГИМС напоминают: категорически запрещается входить в воду и купаться нетрезвыми – в таком состоянии человек недооценивает свои силы, что приводит к несчастному случаю.

Чтобы избежать происшествий на воде, воздержитесь от купания в неизвестных и не предназначенных для этих целей водоёмах, в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и запрещающими надписями.

Не ныряйте в местах с неизвестным рельефом дна, не заплывайте за оградительные буйки и не уплывайте далеко от берега, особенно если у вас имеются какие-либо хронические заболевания.

Не подплывайте к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавательным средствам.

Не прыгайте в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей.

Избегайте купания в одиночку.

Не оставляйте детей без присмотра даже на мелководье! Обучайте детей и подростков плаванию и регулярно напоминайте о правилах безопасности при купании.

Расскажите детям, как вести себя в случае:

— Если попали в заросли водорослей. Плыть следует с частыми остановками, освобождаясь от стеблей растений, гребки руками выполнять у самой поверхности воды.

— Если оказались в воде с сильным течением. Плыть нужно по течению, постепенно приближаясь к берегу.

— Если попали в водоворот. Необходимо набрать как можно больше воздуха, нырнуть и постараться резко свернуть в сторону от него.

Действия в экстремальной ситуации на воде. Если на ваших глазах тонет человек, а спасатели далеко, можно воспользоваться следующими правилами:

— подплывите к тонущему сзади. Если этого сделать нельзя, поднырните под него, захватив левой рукой под колено правой ноги, а ладонью правой руки сильно толкните левое колено спереди и поверните тонущего спиной;

— пропустите свою руку под мышку правой руки тонущего и, крепко захватив его руку и плечо, всплывите с ним на поверхность;

— отбуксируйте пострадавшего в безопасное место.

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить беду.

 


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