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Из-за поджога горит трое суток мусорная свалка в Новосибирске

Такие выводы сделал мэр Локоть и обратился в полицию. Роспотребнадзор проверяет последствия — превышения ПДК вредных примесей в воздухе не обнаружено.

10.08.2018 Фото: стоп-кадр с видео Нет комментариев

Из за поджога горит трое суток мусорная свалка в Новосибирске

Волна едкого дыма с Хилокской свалки добралась до правого берега Новосибирска, хотя еще накануне обещали потушить пожар сегодня в обед. Не получилось.

Пока все показатели в норме, но местные жители уверяют – уже сутки как дышать нечем. Так сильно, говорят местные жители, свалка еще не горела. Пришлось даже организовать ночные дежурства, чтобы горящий мусор не разнесло ветром по округе. На свалке – десятки единиц техники, работают и днем, и ночью, подвозят землю и воду, передает Вести.

 

 

 

Мэр Анатолий Локоть рассказал, от чего загорелась свалка на окраине города в Кировском районе Новосибирска. По версии градоначальника, причиной возгорания стал умышленный поджог.

– По утверждению наших специалистов возгорание — результат умышленного поджога, — пояснил Анатолий Локоть. – Ситуация была не очень хорошая. Были сразу приняты меры. Огонь был потушен сразу с использованием грунта. Но задымление продолжалось.

Мэр отметил, что городские власти уже обратились в правоохранительные органы, передает пресс-служба обкома КПРФ.

Напомним, 7 августа в Новосибирске возле Хилокского рынка загорелся мусорный полигон. Пожарные долго не могли приступить к тушению, так как сначала нужно было обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники. В итоге площадь пожара достигла 3 тысяч квадратных метров.

По словам Локтя, злоумышленники специально поджигали именно те места, которые максимально неудобны для оперативного тушения.

Но, несмотря на козни поджигателей, ликвидировать пожар удалось. Сейчас на свалке проходят последние этапы устранения последствий возгорания. Полигон работает в штатном режиме. Так что жителям города ничего не угрожает.


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