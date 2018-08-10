Майские указы Путина по медицине успешно выполнены в Новосибирской области

С работой крупных медицинских организаций Новосибирской области ознакомился заместитель Министра здравоохранения РФ Сергей Краевой. Посещение объектов состоялось в рамках рабочего визита в наш регион 9 августа, где он положительно оценил работу руководства региона по выполнению поставленных в сфере здравоохранения задач в рамках нового майского Указа Президента РФ.

Заместитель Министра здравоохранения РФ Сергей Краевой и врио министра здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский в городской клинической больнице №1 ознакомились с работой рентгеноперационной, нейрореанимации, реабелитационного блока, кабинета компьютерной томографии регионального сосудистого центра, а также с работой городского онкодиспансера и стационарного отделения онкологического корпуса.

Сергей Краевой отметил, в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая этого года № 204, при разработке национального проекта в сфере здравоохранения исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить достижение определенных целей и целевых показателей. «Это возможно только в том случае, если все регионы, и, конечно же, такой большой и передовой регион как Новосибирская область, будут работать в одном направлении. То, какая работа сейчас ведется руководством области и региональным минздравом – это те шаги, которые направлены на выполнение поставленных в майском Указе Президента задач», – подчеркнул он.

По словам заместителя Министра, очень большое значение в настоящий момент играет максимальное приближение медицинской помощи к населению и, соответственно, развитие первичного звена медицинской помощи, доступности для жителей. «Наша задача – к 2024 году дойти до показателя охвата медицинским обследованием 90% населения ежегодно, что позволит снизить показатели смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Все эти вопросы также находятся на контроле руководства Новосибирской области и будут успешно завершены той командой, которая сейчас формируется в регионе», – подчеркнул Сергей Краевой.

В свою очередь, Олег Иванинский отметил, что по поручению главы Новосибирской области Андрея Травникова в регионе создана рабочая группа по снижению сердечно-сосудистых заболеваний. В нее вошли независимые эксперты федеральных учреждений здравоохранения, прошло заседание рабочей группы, где были определены задачи, финансовое обеспечение. «Документ по данному вопросу мы представили федеральному министерству здравоохранения и получили положительное заключение по его реализации. Дано поручение в рамках национального проекта подготовить предложения по снижению смертности от онкозаболеваний. Кроме этого, среди наших приоритетных проектов – строительство перинатального центра, нового онкодиспансера, семи поликлиник, 30 ФАПов ежегодно, приобретение автомобилей скорой помощи», – отметил врио министра. Олег Иванинский подчеркнул, что работа по выполнению задач нового майского Указа Президента РФ находится лично на контроле главы региона Андрея Травникова.

В рамках рабочего визита Сергей Краевой также ознакомился с работой поликлинических отделений городской клинической больницы №2 и детской клинической больницы №6. Заместитель Министра провел рабочее совещание с главными врачами и главными внештатными специалистами Новосибирской области.

Источник: Правительство НСО