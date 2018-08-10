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На майские указы Путина могут изъять сверхдоходы металлургов

В 2016 году правительство уже приняло ряд мер по изъятию в федеральный бюджет около 600 млрд руб. дополнительных доходов у нефтяных и газовых компаний-экспортеров

10.08.2018 Фото: кремлин.ру Нет комментариев

На майские указы Путина могут изъять сверхдоходы металлургов

Андрей Белоусов

Помощник президента Андрей Белоусов предложил Владимиру Путину изъять 513,7 млрд руб. сверхдоходов у металлургов, производителей удобрений и «Сибура» за 2017 год. Деньги нужны для выполнения майских указов, пояснил он.

Помощник президента Андрей Белоусов предложил Владимиру Путину изъять 513,7 млрд руб. у металлургов, производителей удобрений и «Сибура» в качестве сверхдоходов за 2017 год. Средства нужны бюджету на выполнение майских указов, говорится в его письме, копия которого имеется в распоряжении РБК.

Подлинность этого письма РБК подтвердили три источника в компаниях, которые упомянуты в этом письме. Путин поставил резолюцию «Согласен» на этом письме 28 июля 2018 года, следует из документа. Это подтвердил один из собеседников РБК. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос РБК, одобрил ли Путин эт​у инициативу.

В письме Белоусов информирует, что в 2017 году благодаря рыночной конъюнктуре металлургическим и химическим компаниям-экспортерам удалось заработать более 1,5 трлн руб. прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA), а налоговая нагрузка в этих отраслях была ниже, чем в нефтегазовой, указывает он, — 7 против 28%.

В 2016 году правительство уже приняло ряд мер по изъятию в федеральный бюджет около 600 млрд руб. дополнительных доходов у нефтяных и газовых компаний-экспортеров, которые они получили в результате девальвации рубля «за последние два года», напоминает Белоусов.

Источник: РБК


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