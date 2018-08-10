Скончалась в реанимации обгоревшая на 50% женщина на пожаре в Бердске

Вчера, 9 августа, в реанимации Бердской ЦГБ умерла женщина, пострадавшая при пожаре в доме №2 улицы Ватутина в Бердске. Женщина так и не пришла в сознание, ожоги ее тела составили 50%. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», тогда пострадали трое — муж с женой и их 19-летний сын.

— Мужчину перевели в травматологическое отделение нашей больницы. Сына скончавшейся женщины мы отправили в областной ожоговый центр, — рассказал «Курьер. среда. Бердск» главврач бердской горбольницы Юрий Краморов.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что 6 августа пожар в частном секторе Бердска дотла сжег дом на двоих хозяев. В огне пострадали три человека из семьи арендаторов – мать с отцом лет 50-ти и 19-летний сын, которые снимали одну половину дома на двух хозяев.

После пожара их увезла в больницу «скорая» с ожогами различной степени тяжести. Все пострадавшие находились в тяжелом состоянии — в реанимации бердской ЦГБ.

По информации Автобердска, взорвались газовые баллоны, усугубив пожар.

По словам соседей, еще до пожара – примерно в час ночи – от приусадебного участка, где проживают арендаторы, шел стойкий запах жареного шашлыка.

По информации ОНД, именно мангал, предположительно, стал причиной пожара. Вечером отмечал день рождения местный житель, оставив мангал, на котором жарили шашлыки, непотушенным.

-Люди в такой ситуации находятся в шоковом состоянии. Им нужна реальная помощь, а не консультации, — был категоричен мэр Бердска Евгений Шестернин на совещании чиновников утром 6 августа.

Как позже подтвердили в региональном управлении МЧС, мангал мог стать причиной крупного пожара в Бердске.

Неосторожное обращение с огнем рассматривается как основная версия причины крупного пожара в частном секторе города. В частности, дознаватели МЧС проверяют информацию соседей о том, что пожар мог вспыхнуть из-за непотушенных углей из мангала.

Первое из трех пожарных подразделений прибыло на место уже через девять минут после вызова. Частный дом и пристроенные к нему надворные постройки горели открытым огнем, произошло обрушение крови – столь разрушительные последствия указывают на позднее обнаружение возгорания.

Пожар развития не получил и в течение получаса локализован в тех масштабах, которые сложились на момент прибытия пожарных – 210 квадратных метров. Проливка и разборка поврежденных конструкций продолжалась до самого утра.

Официальную причину пожара дознаватели пока не называют, но соседи сказали, что вечером и до поздней ночи во дворе горевшего дома жарили шашлыки. Рассматриваются версии: разлетелись угли от непотушенного пожара и неосторожность при курении. По предварительным данным, в очаге пожара, который уже обнаружен, никаких физических средств не выявлено: ни электрики, ни печи.