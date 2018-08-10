Деньги на покупку или строительство жилья хотят давать многодетным семьям

Семьи с пятью и более детьми (в том числе усыновленными) смогут получить единовременную государственную субсидию на приобретение или строительство жилья. При этом приобрести или построить жилье они смогут на территории и того региона, где прожили не менее пяти лет.

Такую норму депутаты Госдумы предлагают закрепить в федеральном законодательстве. Как рассказал «Российской газете» первый зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, соответствующий законопроект он намерен внести на рассмотрение своих коллег уже в осеннюю сессию. Аналогичный законопроект ранее уже был отклонен Госдумой, к осени авторы инициативы обещают ее доработать.

Рассчитывать размер субсидии предлагается исходя из нормы предоставления жилого помещения, которая в большинстве регионов составляет 15 квадратных метров на человека, и среднерыночной стоимости «квадрата» в том регионе, где проживает многодетная семья. Причем условия могут различаться для города и сельских поселений. В частности, по словам Шерина, в городах субсидии могут выдавать семьям с пятью детьми, а в сельских поселениях — уже с семью детьми.

По мнению депутата, заводить большие семьи россиянам мешают не столько финансовые проблемы, сколько туманные перспективы по улучшению жилищных условий. «Если говорить о самооценках, то больше 50 процентов семей с детьми считают свои нынешние жилищные условия стесненными, — уточняет Александр Шерин. — Я, например, лично знаю семью из поселка Искра Рязанской области, у которой девять детей и они при этом живут в двухкомнатной квартире. Понятно, что ни о каких социальных нормах предоставления жилья здесь говорить не приходится».

Прирост населения у нас начался только с 2013 года, и на протяжении последних лет показатели рождаемости относительно устойчивы. «По данным Росстата, 13,3 рождения на тысячу человек населения, — отмечает парламентарий. — Однако уже к 2030 году этот показатель может снизиться до 9,6 рождения на тысячу населения. К тому же сейчас среднее число детей в семье — 1,7. Многодетных семей, имеющих трех и более детей, у нас не так уж и много — миллион с небольшим».

Госсубсидии на жилье, по мнению Шерина, могут, как бы это ни прагматично звучало, подтолкнуть россиян и к более активному усыновлению детей-сирот. Дети обретут семьи, а регионы сэкономят на выделении им жилья. Ведь по закону при достижении 18-летнего возраста каждому ребенку, оставшемуся без родителей, государство обязано выделить собственное жилье.

Во многих регионах норматив общей площади жилых помещений, предоставляемых детям-сиротам, составляет 33 квадратных метра на одного человека. «Инициатива вполне жизнеспособна, но при наличии серьезных финансово-экономических обоснований, — считает председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. — У нас же выделяют бесплатную землю семьям, имеющим трех и более детей. После майских указов президента, последовавших в 2012 году, регионы стали формировать свои программы по предоставлению таких участков исходя из своих возможностей. Но проблема в том, что землю-то люди берут, но у них не хватает средств на то, чтобы построить на ней дом». Сенатор при этом подчеркивает, что для того, чтобы инициатива заработала, скорее всего, потребуется совместное финансирование — федеральное и региональное.

Источник: РГ