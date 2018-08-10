Отбирает право на референдум по пенсионному возрасту у КПРФ партия «Родина» в Новосибирске

В четверг, 9 августа, в Избирательную комиссию Новосибирской области поступило ходатайство о регистрации региональной подгруппы инициативной группы для проведения референдума по повышению пенсионного возраста. Вопрос, заявленный активистами, звучит так: «Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначении пенсии по старости?».

О поступившем ходатайстве региональный избирком уведомил ЦИК России, который в соответствии с законом «О референдуме Российской Федерации» в течение 10 дней проверит соответствие вопроса референдума требованиям законодательства и примет соответствующее решение.

В новосибирском обкоме КПРФ полагают, что их опередила партия «Родина» (во всяком случае, в списке инициативной группы есть фамилии ее членов). Но она имеет мало шансов представлять регион в организации общероссийского референдума по пенсионной реформе, считают коммунисты. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» юрист регионального отделения компартии Камиль Джафаров, вопрос «Родины» на плебисцит ранее не был утвержден ЦИКом.

Вместе с тем, 10 августа инициативная группа по организации референдума от КПРФ направила в облизбирком свое ходатайство. С вопросом: «Согласны ли Вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?».

По информации из региональной избирательной комиссии, в течение 15 дней проверят соответствие ходатайства и приложенных к нему документов требованиям законодательства и примет одно из следующих решений: о регистрации региональной подгруппы или об отказе в регистрации. Проверять сам вопрос не будут, поскольку он один из трех уже утвержденных ЦИК, в отличие от того, который заявили на плебисцит представители «Родины».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 8 августа в Новосибирском обкоме КПРФ прошло собрание по сбору подписей, необходимых для регистрации инициативной группы по проведению Всероссийского референдума против повышения пенсионного возраста. Свое желание стать членами этой группы изъявили более 140 человек, среди которых общественники и представители разных политических сил. Все они поддержали проведение референдума.

Свои ходатайства в центризбирком на 10 августа направили инициативные подгруппы из шести регионов России. Но чтобы референдум в масштабах страны состоялся, должны проявить инициативу не менее половины субъектов РФ, то есть 43. После того, как ЦИК даст разрешение, региональные группы обязаны собрать 50 тыс. подписей в поддержку референдума. Камиль Джафаров не уверен, что «Родина» сможет это сделать. Тем не менее, он считает появление альтернативных групп провокацией, нацеленной на срыв волеизъявления народа.

-Другие силы, не относящиеся к КПРФ и их союзникам, создают свои инициативные группы, тем самым блокируя референдум. Во-первых, они не смогут собрать необходимые 50 тыс. подписей в регионе. Во-вторых, они не в состоянии сформировать федеральную группу и войти в нее. Но их могут зарегистрировать, а «наших» нет. И референдум провалится, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» юрист, заявив о своей уверенности в том, что группы-двойники регистрируются именно для того, чтобы провалить плебисцит.

Камиль Джафаров не исключает, что у альтернативной группы получится зарегистрировать свой вопрос и тогда у нее появится шанс представлять всю Новосибирскую область. По закону от региона на референдуме может выступать только одна инициативная группа — которая обратилась первой.