Забил до смерти новорожденную девочку сожитель ее матери в Вологде

В Вологде арестован неоднократно судимый местный житель, подозреваемый в убийстве полуторамесячной девочки, сообщили 9 августа в главке СКР.

Следственными органами СК России по Вологодской области продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

По данным следствия, в совершении убийства подозревается 24-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за насильственные и корыстные преступления, который в феврале 2018 года освободился из мест лишения свободы. В дальнейшем мужчина стал сожительствовать с 20-летней матерью-одиночкой, у которой в июне 2018 года родилась вторая дочь. 31 июля 2018 года мать с новорожденной девочкой из перинатального центра вернулась домой в общежитие в городе Вологде.

В период с 1 по 4 августа 2018 года, когда мать ребенка подрабатывала продавцом, мужчина неоднократно применял насилие к 1,5-месячной девочке, будучи недовольным ее плачем. Своими умышленными действиями мужчина причинил ребенку отек головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом лобной кости, от которых в ночь на 5 августа наступила смерть потерпевшей.

Следователями регионального СК России совместно с сотрудниками полиции подозреваемый задержан. Сегодня по ходатайству следствия мужчина заключен под стражу.

Следователями получены сведения о неблагополучных условиях жизни, материально-бытовых трудностях семьи и факта состояния матери детей на профилактическом учете в полиции. В связи с этим старшая полуторагодовалая сестра погибшей изъята из семьи и помещена в детскую больницу.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления в отношении ребенка. Следователи СК России тщательно изучат, какой надзор осуществлялся полицией за подозреваемым, имеющим судимость и недавно освободившимся из мест лишения свободы, а также вопросы исполнения субъектами профилактики безнадзорности несовершеннолетних требований федерального законодательства по обеспечению защиты и законных интересов детей в данной семье. По результатам анализа деятельности должностных лиц в указанных сферах будет дана надлежащая правовая оценка. Расследование уголовного дела продолжается.