Провокаторы срывают референдум по пенсионному возрасту в Новосибирске

8 августа в конференц-зале Новосибирского обкома КПРФ состоялось собрание, посвященное созданию Новосибирской областной региональной подгруппы по проведению Всероссийского референдума против повышения пенсионного возраста. Однако во время проведения собрания в облизбирком была подана заявка от другой «инициативной группы», сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в обкоме компартии сегодня, 9 августа.

В среду в помещении Новосибирского обкома КПРФ представители общественности прошли процедуру регистрации и заполнили заявления, дав свое согласие быть членами Новосибирской областной региональной подгруппы Инициативной группы по проведению референдума РФ. В присутствии представителя облизбиркома и нотариуса был проведен сбор подписей общественников с ходатайством в избирательную комиссию. Всего зарегистрировано в Инициативную группу 150 человек.

Проблемы у организаторов начались с момента приглашения нотариуса — несколько из них отказались заверять подписи инициаторов референдума, сообщили в региональном отделении КПРФ. Вечером, после проведения собрания КПРФ, выяснилось, что некая «инициативная группа» уже сдала документы в избирком с просьбой зарегистрировать ее как организатора референдума в Новосибирской области.

-Фактически, речь может идти о блокировании группы в целом регионе. Если вопрос, сформулированный для референдума в 43-х субъектах федерации, у зарегистрированных групп не совпадет, есть риск для формального отказа ЦИК в проведении всероссийского волеизъявления граждан. Тогда подобная провокация может быть частью общефедерального плана по срыву референдума, — пресс-секретарь Новосибирского обкома КПРФ Дарья Волкова.

16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о поэтапном повышении возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (сейчас 60) и до 63 лет для женщин (сейчас 55). По статистике, которую используют коммунисты, уже сейчас до 65 лет не доживают 30% женщин и 50% мужчин. Для мужчин, появившихся на свет в 1963-1964 годах, ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет около 64,44 года. Это значит, что большая часть этого поколения, скорее всего, просто не доживет до пенсионных выплат. Женщины, появившиеся на свет в начале 70-х годов, находятся в чуть лучшем положении: они смогут прожить на пенсии около 10 лет – ожидаемая продолжительность жизни первого женского «пореформенного» поколения 1971-1972 годов рождения – 73,6 года.

В ответ на законопроект 5 июля в Москве состоялось собрание региональной подгруппы КПРФ по инициированию Всероссийского референдума против пенсионной реформы. Коммунисты намерены добиваться проведения всенародного референдума о возрасте выхода на пенсию.