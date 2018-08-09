КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Продам 3-ую квартиру в центре Бердска!
продам студию
продам студию
продам студию
Продам 1-ю Ленина 83 89139092435 Светлана
Продам студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Переселит через суд жителей аварийного дома власть Бердска

Провокаторы срывают референдум по пенсионному возрасту в Новосибирске

Некомпетентного инспектора по охране труда отправили на конференцию по пенсионной реформе в Бердск

Давлением на Россию назвали в Госдуме решение США о санкциях из-за дела Скрипалей

Девятого августа день рождения отмечает глава Бердска

Доллар перевалил за 66 рублей впервые с конца 2016 года‍

Иностранцы получают российскую пенсию в Бердске

Уязвимый Telegram: номер телефона пользователя можно узнать по его юзернейму

Чиновникам запрещено ходить с портретом Травникова по магазинам Бердска

Партийная порка ждет депутатов-единороссов горсовета Бердска

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Некомпетентного инспектора по охране труда отправили на конференцию по пенсионной реформе в Бердск

Нм на один вопрос по защите прав предпенсионеров бердчане не получили ответа. Молодой специалист сослалась на недавнее трудоустройство в госинспекцию.

9.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марина Волкова Нет комментариев

Некомпетентного инспектора по охране труда отправили на конференцию по пенсионной реформе в Бердск

Законодательство РФ не изменят, чтобы защитить предпенсионеров

В среду, 8 августа, чиновники Бердска собрались в конференц-зале бердской мэрии, чтобы рассказать бердчанам о мерах по обеспечению занятости граждан предпенсионного возраста в условиях пенсионной реформы. Государственный инспектор труда по правовым вопросам и охране труда Луиза Пастушенко рассказала о соблюдении предусмотренных трудовым законодательством запрета на ограничение трудовых прав работников. После того, как она прочитала доклад,  мэр Бердска Евгений Шестернин предложил слушателям задавать вопросы, интересующие их.

В диалог с представителем трудовой инспекции вступили бердчане. Их интересовало, как будут соблюдаться права на труд пожилых людей при повышении пенсионного возраста. Но, к сожалению, молодой специалист не смогла ответить ни на один вопрос предпенсионеров, в том числе и Евгения Шестернина. Девушка сослалась на то, что недавно занимает данную должность и не владеет информацией, интересующей бердчан.

-Нужно было компетентного сотрудника отправлять на совещание такого рода. Это так, для отмашки, — прокатилась волна возмущения по конференц-залу.

В частности, Луиза Майдаровна не смогла ответить, сколько жалоб на увольнение бердчан предпенсионного возраста сейчас находится в производстве госинспекции по охране труда.

— Согласно приказу минздрава работник, не прошедший профосмотр, должен быть отстранен от работы. В силу возраста у работника рабочей профессии начинается глухота и слепота. Вы подтверждаете, то такого работника могут уволить? Будут ли какие-то изменения в законодательств РФ? — спросила бердчанка.

-Да, это подтверждаю. По известным мне данным, никаких изменений в законодательстве РФ не предполагается, — сообщила инспектор по охране труда.

Мэр Бердска Евгений Шестернин подчеркнул, что подобная встреча не последняя. Возможно, на следующей конференции бердчане смогут получить ответы на волнующие их вопросы, связанные с пенсионной реформой.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Переселит через суд жителей аварийного дома власть Бердска Провокаторы срывают референдум по пенсионному возрасту в Новосибирске Некомпетентного инспектора по охране труда отправили на конференцию по пенсионной реформе в Бердск

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика