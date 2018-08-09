Некомпетентного инспектора по охране труда отправили на конференцию по пенсионной реформе в Бердск

Законодательство РФ не изменят, чтобы защитить предпенсионеров
В среду, 8 августа, чиновники Бердска собрались в конференц-зале бердской мэрии, чтобы рассказать бердчанам о мерах по обеспечению занятости граждан предпенсионного возраста в условиях пенсионной реформы. Государственный инспектор труда по правовым вопросам и охране труда Луиза Пастушенко рассказала о соблюдении предусмотренных трудовым законодательством запрета на ограничение трудовых прав работников. После того, как она прочитала доклад, мэр Бердска Евгений Шестернин предложил слушателям задавать вопросы, интересующие их.
В диалог с представителем трудовой инспекции вступили бердчане. Их интересовало, как будут соблюдаться права на труд пожилых людей при повышении пенсионного возраста. Но, к сожалению, молодой специалист не смогла ответить ни на один вопрос предпенсионеров, в том числе и Евгения Шестернина. Девушка сослалась на то, что недавно занимает данную должность и не владеет информацией, интересующей бердчан.
-Нужно было компетентного сотрудника отправлять на совещание такого рода. Это так, для отмашки, — прокатилась волна возмущения по конференц-залу.
В частности, Луиза Майдаровна не смогла ответить, сколько жалоб на увольнение бердчан предпенсионного возраста сейчас находится в производстве госинспекции по охране труда.
— Согласно приказу минздрава работник, не прошедший профосмотр, должен быть отстранен от работы. В силу возраста у работника рабочей профессии начинается глухота и слепота. Вы подтверждаете, то такого работника могут уволить? Будут ли какие-то изменения в законодательств РФ? — спросила бердчанка.
-Да, это подтверждаю. По известным мне данным, никаких изменений в законодательстве РФ не предполагается, — сообщила инспектор по охране труда.
Мэр Бердска Евгений Шестернин подчеркнул, что подобная встреча не последняя. Возможно, на следующей конференции бердчане смогут получить ответы на волнующие их вопросы, связанные с пенсионной реформой.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10