Некомпетентного инспектора по охране труда отправили на конференцию по пенсионной реформе в Бердск

В среду, 8 августа, чиновники Бердска собрались в конференц-зале бердской мэрии, чтобы рассказать бердчанам о мерах по обеспечению занятости граждан предпенсионного возраста в условиях пенсионной реформы. Государственный инспектор труда по правовым вопросам и охране труда Луиза Пастушенко рассказала о соблюдении предусмотренных трудовым законодательством запрета на ограничение трудовых прав работников. После того, как она прочитала доклад, мэр Бердска Евгений Шестернин предложил слушателям задавать вопросы, интересующие их.

В диалог с представителем трудовой инспекции вступили бердчане. Их интересовало, как будут соблюдаться права на труд пожилых людей при повышении пенсионного возраста. Но, к сожалению, молодой специалист не смогла ответить ни на один вопрос предпенсионеров, в том числе и Евгения Шестернина. Девушка сослалась на то, что недавно занимает данную должность и не владеет информацией, интересующей бердчан.

-Нужно было компетентного сотрудника отправлять на совещание такого рода. Это так, для отмашки, — прокатилась волна возмущения по конференц-залу.

В частности, Луиза Майдаровна не смогла ответить, сколько жалоб на увольнение бердчан предпенсионного возраста сейчас находится в производстве госинспекции по охране труда.

— Согласно приказу минздрава работник, не прошедший профосмотр, должен быть отстранен от работы. В силу возраста у работника рабочей профессии начинается глухота и слепота. Вы подтверждаете, то такого работника могут уволить? Будут ли какие-то изменения в законодательств РФ? — спросила бердчанка.

-Да, это подтверждаю. По известным мне данным, никаких изменений в законодательстве РФ не предполагается, — сообщила инспектор по охране труда.

Мэр Бердска Евгений Шестернин подчеркнул, что подобная встреча не последняя. Возможно, на следующей конференции бердчане смогут получить ответы на волнующие их вопросы, связанные с пенсионной реформой.