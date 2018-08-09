Иностранцы получают российскую пенсию в Бердске

На конференции в мэрии Бердска 8 августа по поводу поддержки предпенсионеров в связи с грядущей пенсионной реформой спикер горсовета Валерий Бадьин поинтересовался: получают ли российскую пенсию приезжие иностранцы.

Выяснилось, что жители ближнего зарубежья, которые получили в Бердске вид на жительство получают российскую пенсию.

— Мы начинаем работать по пенсионному обеспечению с пенсионерами, у которых есть вид на жительство. Размер такой пенсии составляет порядка 7500 рублей. Размер средней пенсии бердчан сейчас колеблется в размере 13 437 рублей,- пояснила начальник бердского управления Пенсионного фонда Елена Чуль.

Она рассказала, что в соответствии с законодательством РФ иностранным гражданам, которые ушли на пенсию, проработав полгода в России, стаж считается до 2001 года.

— Каждый день количество пенсионеров меняется — кто-то умирает, кто-то прибывает. Но за год в среднем мы назначаем 1500-1800 новых пенсий, — рассказала Елена Николаевна.

На 1 августа количество пенсионеров в Бердске составляет 32 324 человека.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на конференции вели диалог о защите прав бердчан предпенсионного возраста в случае принятия закона о более позднем выходе на пенсию.