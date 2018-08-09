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Иностранцы получают российскую пенсию в Бердске

Право на получение российской пенсии имеют иностранцы, получившие вид на жительство в Бердске. Размер их пенсии составляет примерно 7 500 рублей.

9.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой Один комментарий

Иностранцы получают российскую пенсию в Бердске

В Бердске проживает более 32 300 пенсионеров

На конференции в мэрии Бердска 8 августа по поводу поддержки предпенсионеров в связи с грядущей пенсионной реформой спикер горсовета Валерий Бадьин поинтересовался: получают ли российскую пенсию приезжие иностранцы.

Выяснилось, что жители ближнего зарубежья, которые получили в Бердске вид на жительство получают российскую пенсию.

— Мы начинаем работать по пенсионному обеспечению с пенсионерами, у которых есть вид на жительство. Размер такой пенсии составляет порядка 7500 рублей. Размер средней пенсии бердчан сейчас колеблется в размере 13 437 рублей,- пояснила начальник бердского управления Пенсионного фонда Елена Чуль.

Она рассказала, что в соответствии с законодательством РФ иностранным гражданам, которые ушли на пенсию, проработав полгода в России, стаж считается до 2001 года.

— Каждый день количество пенсионеров меняется — кто-то умирает, кто-то прибывает. Но за год в среднем мы назначаем 1500-1800 новых пенсий, — рассказала Елена Николаевна.

На 1 августа количество пенсионеров в Бердске составляет 32 324 человека.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на конференции вели диалог о защите прав бердчан предпенсионного возраста в случае принятия закона о более позднем выходе на пенсию.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Выяснилось, что жители ближнего зарубежья, которые получили в Бердске вид на жительство получают российскую пенсию.

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/08/09/368796-inostrancy-poluchayut-rossijskuyu-pensiyu-v-berdske

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