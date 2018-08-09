Иностранцы получают российскую пенсию в Бердске

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Выяснилось, что жители ближнего зарубежья, которые получили в Бердске вид на жительство получают российскую пенсию.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/08/09/368796-inostrancy-poluchayut-rossijskuyu-pensiyu-v-berdske
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