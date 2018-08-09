Давлением на Россию назвали в Госдуме решение США о санкциях из-за дела Скрипалей

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT объяснил решение Соединённых Штатов ввести в отношении России санкции в связи с инцидентом в британском Солсбери.

«Это очередное давление на Россию, в том числе давление на тех политиков в Соединённых Штатах Америки, которые хотят идти на сближение с Россией, с целью нагнетания обстановки. И конечная задача у этих так называемых политиков — коммерческие интересы и лоббирование интересов определённых финансовых и экономических кругов Соединённых Штатов Америки», — выразил мнение депутат.

По его словам, новые санкции негативно повлияют на отношения между странами.

«Мы видим, что, с одной стороны, есть какие-то позитивные силы, которые понимают, что есть общие задачи, которые невозможно решить без участия России. С другой стороны — сиюминутные выгоды. Не на все компании будут распространяться данные санкции, что говорит о том, что это действует в интересах определённых компаний. Это (новые санкции против России. — RT) очередное подтверждение», — заключил Чепа.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что США введут с 22 августа новые санкции против России в связи с инцидентом в британском Солсбери.

В российском посольстве в США прокомментировали возможное введение новых санкций Вашингтоном.

Источник: RT