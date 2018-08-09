Давлением на Россию назвали в Госдуме решение США о санкциях из-за дела Скрипалей

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Первый этап введенных санкций относительно щадящий, однако за ним следует почти ультиматум, от выполнения которого зависит вступление в силу второго этапа. Главное условие — полный и беспрепятственный допуск американских экспертов на объекты, которые, по мнению американцев, использовались при подготовке и проведении операции против Скрипалей. Во всяком случае, именно такая процедура должна следовать за обвинением в нарушении американского (!) закона о контроле над химическим и биологическим оружием. Примерно по такой же процедуре выдвигался ультиматум Ирану перед тем, как Обама ввел против него свои «калечащие» санкции.
Основные удары сейчас должны прийтись на финансовый сектор, но не стоит обольщаться — это подготовка к наиболее системному и калечащему удару, суть которого может заключаться в полном (а хоть бы и частичном) эмбарго на торговлю с Россией. Да, у США торговый оборот с Россией не слишком большой, но они поставят вопрос ребром перед всеми торговыми партнерами России: либо вы работаете на российском рынке, либо на американском. А это вызовет лавинообразную цепную реакцию. Учитывая, что Россия зависима от импорта по всем ключевым позициям, включая продовольствие, нам наглядно намерены напомнить бессмертные слова: «…Страна, не способная себя прокормить и зависимая от импорта продовольствия, не может считаться серьезным военным противником…»
(с)
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Да всем уже побарабану на это США. Ничего ли не могут сделать. Они завязли в экономической войне с Китаем и Европой.
Контракты, которые в долларах, в евро и юани переведут. И все, прощай Америка, где я не был никогда (и не надо)
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Пока наши пропагандисты изощряются в насмешках над доказательной базой англичан, все уже давно проехали этот момент и считают вопрос доказанным и решенным. США, во всяком случае, приняли политическое решение об ответственности России за применение боевых отравляющих веществ в нарушение американского (!) закона о контроле за химическим и биологическим оружием, вследствие чего в отношении России вводятся двухэтапные санкции. Первый этап — запрет на экспорт в страну-нарушитель технологий «двойного назначения», а также технологий, потенциально представляющих угрозу национальной безопасности США.
В практическом плане это может означать, что (к примеру) российская авиация, закупавшая в последние десятилетия продукцию американского авиапрома в ущерб своему, может «зависнуть» без поставок комплектующих и ремонтных блоков, в которых есть хоть какая-то американская электроника. То есть, практически всех. Какое-то время можно, конечно, продержаться, используя одни самолеты в качестве доноров для других, но, понятно, недолго. Заменить на отечественные не получится — отечественное руководство громило отечественную авиапромышленность с остервенением, которому аплодировал бы сам Геринг. Никакое люфтваффе не нанесло российской авиационной промышленности больший ущерб, чем Путин и его братва.
Кроме авиации, есть и другие отрасли, намертво завязанные на зарубежные поставки — то же автомобилестроение. Причем американцы прекрасно понимают, куда бить и с какой силой. Концепция российского руководства: «зачем развивать собственное производство, если у нас есть доллары, на которые мы купим всё» очевидно теперь работает против этого руководства. Точнее, против России, так как руководству на страну глубоко плевать было с самого начала.
Кстати, с долларами, похоже, тоже не все в порядке, так как на подходе полный запрет для ведущих банков России с долларовыми операциями. Что совершенно несложно: в сущности, любой безналичный доллар в любом банке мира — это просто запись в американском компьютере, находящемся на американской территории. А наличные доллары завозятся из тех же самых США.
По всей видимости, есть решение немного развеять оптимизм российского руководства от встречи с Трампом. Чтобы оно не слишком много себе возомнило. (с)
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Дикое преувеличение возможности американцев. Какие-то немногочисленные чувствительные компоненты заместят другими. Они что, уникальны. Как бы не так.
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Аноним — 18.01 и тот же самый Аноним — 18.05
Вы нам подсовываете глубокую дезу,на кого вы работает? В первом случае,вы пишите,что мы без импорта не проживем — все,мы уже перешли уже этот импорт,производим собственные продукты,а по второму пункту,что не сможем создавать свое гражданские самолеты,опять у тебя ошибочка и деза — разработка отечественного ведется/МС—21/,и лет через 5 уже получим свой.Так что не надо нас пугать санкциями,это как раз и лучше для нас,открываем свои новые заводы и создаем новые рабочие места…В крайнем случае,у нас заключен торговый союз с Китаем,Индией и Бразилией.
Человек ——
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какими другими компонентами? )
у нас что, приборостроение охрененное, с высокими технологиями? а где тогда наши собственные компьютеры из наших комплектующих и программ ?и прочая высокая техника? ) Военно промышленный комплекс завязан сор всеми сферами экономики, …если вы убиваете промышленность , глупо ждать прорыва в военном деле..
недаром уже фактически отказались от Арматы и Су 35…
это первые ласточки…
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Ай не неси пургу. Сколько амерокомпонетов где используется? У них Боинги сами из компонентов состоят. Например титановые детали у нас производят. Крыло в Японии кажется и тд и тп. У нас ещё программистская контора которая на внутренние нужды Боинга работает.
По всему миру поставщики компонентов разбросаны. Найти замену не есть нерешаемая проблема.
Ну, допустим запретили летать боингам. От боингов тогда полностью откажутся, продадут что есть, не так уж и много их есть и докупят эйрбасы.
Тут вообще-то и наши производители на подходе. Мс21 например.
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я буду очень рад, когда появится наша реально работающая промышленность…
что , надо было дожидаться санкций , чтобы строить что то свое?:
Доля импортных комплектующих в «Суперджете» составляет 72 процента, в МС-21 — около 40, и то,если оборудовать его разрабатываемым ОДК двигателем ПД-14 (с американским Pratt&Whitney процент отечественных агрегатов будет меньше), сообщили «Ленте.ру» производители этих лайнеров.
Российский двигатель для самолёта XXI века МС-21 появится в 2024-25 годах, сообщил 9 августа «АиФ Казань» президент Союза авиапроизводителей России Юрий Коптев..Далее: https://news.rambler.ru/troops/40525800/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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«у нас заключен торговый союз с Китаем,Индией и Бразилией.»
включи мозги, «гомо сапиенс», если они у тебя есть …
Где большой рынок сбыта для для Китая , Индии и Бразилии — в России или в США ?
почему началась та же торговая война США с Китаем? Потому что почти две трети всего экспорта у Китая идет в США — это о-очень большой рынок…Если Китай начнет его терять , то это очень плохо скажется на его экономике…А нищая Россия просто не потянет такой объем поставки китайских товаров — да и средств таких нет ни у предприятий, ни у населения..
Аналогично Индия с Бразилией…
Будут ли они ссориться с США ради какой то там России? )
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