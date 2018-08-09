Чиновникам запрещено ходить с портретом Травникова по магазинам Бердска

Доска на остановке в центре Бердска
Пользователь «Курьер. Среда. Бердск» рассказал, что стал свидетелем того, как сотрудник администрации просил повесить плакат Травникова. Это произошло, по его словам, 8 августа в одном из магазинов в центре Бердска. Чиновник просил персонал магазина разместить плакаты «на предстоящие выборы за Травникова».
-Интересно было бы знать, по чьей указке это происходит? — спрашивает читатель.
Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», развешивать агитационные плакаты кандидатов в губернаторы можно на определенных условиях. Но муниципальный служащий делать это не имеет права. Более того, он может серьезно навредить «своему кандидату» — вплоть до снятия с выборов за незаконную агитацию.
Плакаты, равно как и другие агитационные материалы, кандидатов в губернаторы распространять разрешено с момента их выдвижения, пояснила «Курьер. Среда. Бердск» председатель бердской территориальной избирательной комиссии Наталья Фокина. Как правило, это делают не сами участники выборной гонки, а их доверенные лица, волонтеры из штаба, сторонники или специально нанятые люди.
-Агитационные материалы размещаются в специально отведенных органами местного самоуправления местах. Как правило, это один стенд в людном месте на территории избирательного участка, — рассказала Наталья Валерьевна, отметив, что постановление относительно мест для агитации по сентябрьским выборам уже приняла мэрия Бердска. — Как правило, стенды на каждые выборы одни и те же.
Закон позволяет размещать агитки на зданиях, сооружениях (кроме являющихся исторической ценностью) и внутри помещений, но с согласия собственника. Если он не против, можно вешать и на дома, и на магазины. Лучше, конечно, если владелец напишет письменное заявление на имя кандидата, что не возражает против размещения у себя его предвыборных материалов.
Но, давая согласие повесить портрет одного кандидата, владелец магазина, например (как и любой другой собственник), обязан дать место под агитки и всем его соперникам. Таков избирательный закон — равные возможности для всех участников предвыборной гонки.
Запрещено размещать плакаты в зданиях и помещениях городской администрации, участковых избиркомов и ближе, чем за 50 метров от них.
Чиновники же в любом случае не имеют право заниматься агитацией за кандидатов — ни в каком виде.
— Государственным и муниципальным служащим запрещено размещать или распространять агитационные материалы, проводить предвыборную агитацию, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Фокина.
Список ограничений для чиновников в период избирательной компании более широк — состоит из девяти пунктов. Жалобы на нарушения избирательного закона в бердскую ТИК пока не поступали.
В мэрии обещали провести дополнительные консультации среди чиновников на знание избирательного закона, напомнить о том, что запрещено муниципальным и госслужащим, дабы они не навредили ни одному из кандидатов и не подверглись административному наказанию.
Почта России дала согласие?
Кто борется за губернаторское кресло
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», избирком Новосибирской области зарегистрировал четверых из пяти выдвинутых ранее кандидатов на выборы главы региона: Андрея Травникова («Единая Россия»), Анатолия Кубанова («Справедливая Россия»), Георгия Михайлова («Народный альянс») и Дмитрия Савельева (ЛДПР).
Кандидат в губернаторы, выдвинутый от партии «Зеленых» Владимир Кириллов, написал заявление о снятии своей кандидатуры. 27 июля избирком официально удовлетворил его просьбу.
Список участников выборной гонки сформирован окончательно. Травников и Савельев получили кандидатские удостоверения 30 июля, Кубанов и Михайлов — 27 июля.
Досрочные выборы губернатора Новосибирской области назначены на 9 сентября 2018 года.
не ну а чо? Выйдет, к примеру мэр с портретом губера в рамочке да на высокой палочке, да пройдёт по площади с криками — голосуйте за Травникова! Хто его осудит? Наоборот, скажут — молодец, вышел таки из душного кабинета, делом занялся!
5 0
Локоть почти то же самое и сделал когда отказался баллотироватьсямв пользу Травникова
5 0
Надеюсь все кто против пенсионной реформы проголосуют против травникова.
7 2
На 92% против Травникова надеетесь?
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