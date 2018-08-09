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Чиновникам запрещено ходить с портретом Травникова по магазинам Бердска

Муниципальные служащие не имеют права агитировать за кандидатов на пост губернатора Новосибирской области. Но к бизнесменам приходили из мэрии с просьбой повесить плакат нынешнего главы региона.

9.08.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.

Чиновникам запрещено ходить с портретом Травникова по магазинам Бердска

Доска на остановке в центре Бердска

Пользователь «Курьер. Среда. Бердск» рассказал, что стал свидетелем того, как сотрудник администрации просил повесить плакат Травникова. Это произошло, по его словам, 8 августа в одном из магазинов в центре Бердска. Чиновник просил персонал магазина разместить плакаты «на предстоящие выборы за Травникова».

-Интересно было бы знать, по чьей указке это происходит? — спрашивает читатель.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», развешивать агитационные плакаты кандидатов в губернаторы можно на определенных условиях. Но муниципальный служащий делать это не имеет права. Более того, он может серьезно навредить «своему кандидату» — вплоть до снятия с выборов за незаконную агитацию.

Плакаты, равно как и другие агитационные материалы, кандидатов в губернаторы распространять разрешено с момента их выдвижения, пояснила «Курьер. Среда. Бердск» председатель бердской территориальной избирательной комиссии Наталья Фокина. Как правило, это делают не сами участники выборной гонки, а их доверенные лица, волонтеры из штаба, сторонники или специально нанятые люди.

-Агитационные материалы размещаются в специально отведенных органами местного самоуправления местах. Как правило, это один стенд в людном месте на территории избирательного участка, — рассказала Наталья Валерьевна, отметив, что постановление относительно мест для агитации по сентябрьским выборам уже приняла мэрия Бердска. — Как правило, стенды на каждые выборы одни и те же.

Закон позволяет размещать агитки на зданиях, сооружениях (кроме являющихся исторической ценностью) и внутри помещений, но с согласия собственника. Если он не против, можно вешать и на дома, и на магазины. Лучше, конечно, если владелец напишет письменное заявление на имя кандидата, что не возражает против размещения у себя его предвыборных материалов.

Но, давая согласие повесить портрет одного кандидата, владелец магазина, например (как и любой другой собственник), обязан дать место под агитки и всем его соперникам. Таков избирательный закон — равные возможности для всех участников предвыборной гонки.

Запрещено размещать плакаты в зданиях и помещениях городской администрации, участковых избиркомов и ближе, чем за 50 метров от них.

Чиновники же в любом случае не имеют право заниматься агитацией за кандидатов — ни в каком виде.

— Государственным и муниципальным служащим запрещено размещать или распространять агитационные материалы, проводить предвыборную агитацию, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Фокина.

Список ограничений для чиновников в период избирательной компании более широк — состоит из девяти пунктов. Жалобы на нарушения избирательного закона в бердскую ТИК пока не поступали.

В мэрии обещали провести дополнительные консультации среди чиновников на знание избирательного закона, напомнить о том, что запрещено муниципальным и госслужащим, дабы они не навредили ни одному из кандидатов и не подверглись административному наказанию.

Чиновникам запрещено ходить с портретом Травникова по магазинам Бердска

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Кто борется за губернаторское кресло

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», избирком Новосибирской области зарегистрировал четверых из пяти выдвинутых ранее кандидатов на выборы главы региона: Андрея Травникова («Единая Россия»), Анатолия Кубанова («Справедливая Россия»), Георгия Михайлова («Народный альянс») и Дмитрия Савельева (ЛДПР).

Кандидат в губернаторы, выдвинутый от партии «Зеленых» Владимир Кириллов, написал заявление о снятии своей кандидатуры. 27 июля избирком официально удовлетворил его просьбу.

Список участников выборной гонки сформирован окончательно. Травников и Савельев получили кандидатские удостоверения 30 июля, Кубанов и Михайлов — 27 июля.

Досрочные выборы губернатора Новосибирской области назначены на 9 сентября 2018 года.

 


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    не ну а чо? Выйдет, к примеру мэр с портретом губера в рамочке да на высокой палочке, да пройдёт по площади с криками — голосуйте за Травникова! Хто его осудит? Наоборот, скажут — молодец, вышел таки из душного кабинета, делом занялся!

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  2. Аноним

    Надеюсь все кто против пенсионной реформы проголосуют против травникова.

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