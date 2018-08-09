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На 70 млн рублей оштрафовал за нарушения антитабачного закона Роспотребнадзор

В ведомстве заявили, что за все время действия антитабачного законодательства к ответственности привлечено около 70 тыс. правонарушителей.

9.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

На 70 млн рублей оштрафовал за нарушения антитабачного закона Роспотребнадзор

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Роспотребнадзор оштрафовал более 5 тыс. нарушителей антитабачного законодательства в первой половине 2018 года, общая сумма штрафов, наложенных на физических и юридических лиц, составила более 70 млн рублей. Об этом сообщается в четверг на сайте надзорного ведомства.

«Должностными лицами Роспотребнадзора за первое полугодие 2018 года в результате контрольно-надзорных мероприятий за нарушения требований законодательства в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака к административной ответственности <…> привлечено 5177 правонарушителей, — говорится в сообщении. — Общая сумма назначенных административных штрафов составила более 70 млн рублей».

В числе нарушителей — граждане (1,5 тыс.), продавцы табачной продукции (1,5 тыс.), юридические лица (1,4 тыс.) и индивидуальные предприниматели (663).

В Роспотребнадзоре уточнили, что всего с 15 ноября 2013 года (за период действия антитабачных норм) к ответственности привлечено около 70 тыс. правонарушителей, включая более 9,5 тыс. юридических лиц.


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