Ударил полицейского кулаком в лоб и получил условный срок дебошир в Бердске
На 70 млн рублей оштрафовал за нарушения антитабачного закона Роспотребнадзор
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Громкий процесс по делу о махинациях с землей экс-начальника полиции Бердска начнется 15 августа
Вырубили лес под семейный сквер «Мое солнышко» возле роддома Бердска
Убить себя пытался обвиняемый в халатности при тушении «Зимней вишни» пожарный в Кемерове
1025 случаев укуса клещами зарегистрировано в Бердске с начала сезона
Разрешить въезд в Россию иностранцам с ВИЧ хочет правительство
Доверие к Путину упало после объявления пенсионной реформы
Украденный у фотографа из Бердска снимок победил в конкурсе от имени телеведущего с Кипра