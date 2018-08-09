Ударил полицейского кулаком в лоб и получил условный срок дебошир в Бердске

В Бердском городском суде сегодня, 9 августа, рассмотрели уголовное дело обвиняемого бердчанина Р. Акрайнцева. Мужчину обвиняли по двум статьям Уголовного кодекса РФ — части 1 статьи 318 и 319. Судья Татьяна Васюхневич признала Акрайнцева виновным в применении насилия и оскорблении представителя власти. И назначила условное наказание сроком 1 год и 6 месяцев с таким же испытательным сроком.

— Вечером 7 июля сотрудники полиции осуществляли патрулирование, обнаружили на улице пьяного мужчину, который на руках держал малолетнюю дочь. Сотрудник полиции сделал ему замечание, на что последовали действия, несущие уголовную ответственность, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в бердском городском суде.

Мужчина оскорбил полицейского нецензурной бранью, а затем ударил кулаком в лоб.