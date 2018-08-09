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Доверие к Путину упало после объявления пенсионной реформы

Социологи Левада-центра спросили россиян, что им нравится и не нравится в президенте. Среди причин недовольства называли: «чужды интересы народа» и «связан с коррумпированными политиками».

9.08.2018 Фото: Wikimedia Commons 6 коммент.

Доверие к Путину упало после объявления пенсионной реформы

Число поддерживающих внешнюю политику президента за два года снизилось на 6 процентных пунктов, зафиксировал Левада-центр. Приоритетом для людей стали социальные вопросы, считают эксперты.

Социологи Левада-центра спросили россиян, что им нравится и не нравится в президенте Владимире Путине. В марте 2016 года 22% респондентов заявляли, что поддерживают внешнеполитический курс Владимира Путина, и называли это плюсом президента. В июле 2018 года такой ответ дали 16% опрошенных.

17% респондентов считают, что президент защищает государственные интересы страны. Это на 8 процентных пунктов меньше результата прошлого опроса от 2016 года.

При этом значительно выросло число россиян, назвавших Путина опытным политиком, — с 33% в 2016 году до 49% в июле 2018 года. Среди других плюсов президента 30% опрошенных выделили «энергичность и решительность», 22% называют Путина дальновидным политиком.

Число россиян, которые считают, что президент России связан с крупным бизнесом, не изменилось — таких по-прежнему 17%, и это, как и раньше, самый распространенный ответ на вопрос «Чем вам не нравится Владимир Путин». Также среди причин недовольства респонденты называли: «чужды интересы народа» (16%) и «связан с коррумпированными политиками» (14%).

Левада-центр опросил 1600 человек от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах в 52 регионах с 19 по 25 июля 2018 года. Респондентам предлагали список ответов и давали возможность выбрать один или несколько вариантов.

За два года выросла усталость от внешнеполитической повестки, отмечает социолог Левада-центра Денис Волков. «Во многих последних опросах люди говорят: «хватит всем помогать, надо помочь себе, давайте не будем тратить деньги на другие страны, лучше потратим их внутри страны».

Внешняя политика России в Сирии и на Украине большинством россиян воспринимается как помощь этим странам в наведении порядка, а не военное вмешательство, поясняет социолог. Если раньше это воспринималось не так остро, то теперь, со снижением реального уровня доходов и на фоне повышения пенсионного возраста, внешняя политика начинает вызывать раздражение, считает Волков.

«Если внешняя политика мешает реализации социальных задач, а пенсионная реформа высветила эту проблему, то люди решили, что меньше нужно заниматься военными операциями, а больше тратить деньги на внутренние вопросы», — согласен руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

По словам Волкова, результаты соцопроса не говорят о снижении популярности президента. Рост патриотизма и оценки действий Путина наблюдались после присоединения Крыма с марта 2014 по 2016 год, напоминает он. Но пик мобилизации пройден и происходит естественный откат, резюмирует эксперт.

Источник: РБК


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(6) Комментариев

  1. Новый мэр

    Царь померает

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  2. Аноним

    НВР: ну, если ВВП сделает как Ельцин » я устал, я ухожу» )
    — то на некоторых сентиментальных это еще может произвести слезливое впечатление…)
    его рейтинг не упал…он рухнул….
    смотрю по своим знакомым — кто раньше был за него, сейчас морально подавлены ….и пенсионной реформой и идущим ростом налогов, тарифов и цен ….все боятся будущего…

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    • Поросёнок Пётр

      Разве можно устать от власти? Были такие случаи в истории? Разве что Диоклетиан, но, это было давно, вот и Ельцин вовсе не устал, посмотрите запись его последней речи в Ютубчеке, про усталость в ней ничего не говориться, этот мем, «Я устал, я ухожу» родился гораздо позже и Ельцин тут не причём ;)

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  3. Поросёнок Пётр

    Опять эта Левада лодку качает, опять клевещут подстилки госдеповские! Наш народ любит своего Национального Лидера и готов за него и его политику голодать, жизни отдать и с пенсиями расстаться, да хоть камни с неба, на зло буржуинам проклятым ;)

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  4. Аноним

    «Из-за трудностей, связанных с проведением рыночных реформ, и поражений в чеченской войне Б. Н. Ельцин утратил былую популярность. Народная поддержка перешла к коммунистам. 17 декабря 1995 года они победили на выборах Государственную Думу, ее возглавил их представитель Г. Н. Селезнев. За коммунистов голосовали прежде всего малообеспеченные граждане. Поэтому руководство КПРФ было заинтересовано в том, чтобы бедных в России было как можно больше. На это была направлена реальная политика коммунистов в Госдуме, какие бы красивые слова в пользу бедных они ни произносили» (с).
    Что-нибудь изменилось в головах? =-O

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  5. Поросёнок Пётр

    А доллар уже 66, скачки к процветанию продолжаются. 8)

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