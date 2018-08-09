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Украденный у фотографа из Бердска снимок победил в конкурсе от имени телеведущего с Кипра

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Украденный у фотографа из Бердска снимок победил в конкурсе от имени телеведущего с Кипра

Ольга Акулинина нашла поразительное сходство снимка якобы Адема Каваза, который, заплатив 20 евро, поучаствовал в международном фотоконкурсе. И выиграл. Бердчанка сообщит организатором конкурса о краже ее работы.

9.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Ольга Акулинина Нет комментариев

Украденный у фотографа из Бердска снимок победил в конкурсе от имени телеведущего с Кипра

Ольга Акулинина имеет все доказательства того, что фото ее

Фотографию под названием «Капитализм» Ольга сделала в прошлом году. Такое название снимок получил из-за идеи фотосессии. Фотограф отобразила нищету и уровень бедности в капиталистическом обществе. Ольга Акулинина занимается не только фотографией, но и художественной скульптурой. В прошлом году бердчане увидели фотовыставку девушки, а в этом году — выставку миниатюрной скульптуры.

Истинный автор фотографии Ольга Акулинина назвала снимок «Капитализмом». На своей странице в Пикабу девушка рассказала, что телеведущий из Кипра украл ее фото, подал заявку на участие в международном конкурсе, оплатив 20 евро. Конкурс, проводили в Турции. Благодаря фотографии бердчанки, Адем Каваз благополучно его выиграл. О победе в конкурсе мужчина торжественно объявил на своей странице в фэйсбуке.

 

Украденный у фотографа из Бердска снимок победил в конкурсе от имени телеведущего с Кипра

Киприот Адам Каваз празднует победу на своей странице в фэйсбуке

— Я давно привыкла к использованию своих снимков с нарушением лицензии, к полному копированию лепных изделий корявыми ручонками и продаже оного «украшения» наивным барышням. Но сегодняшний случай… Некий гражданин Кипра стырил мою фотку, поставил свое авторство и выйграл международный конкурс с моей фотографией. Прошла церемония, награждения, призы раздали, выставка началась. А я тут, у себя в Сибири, на кухне, случайно решила погуглить. Обленились творческие люди вконец, — делится на своей странице сайта Пикабу автор фото Ольга Акулинина.

Девушка обратилась в юридический отдел фотобанка, где ее фото продается. По мнению фотографа, юристы фотобанка с большой охотой берутся за такие дела. После фиксации факта кражи Ольга планирует обратиться к организатором конкурса.

— Был случай, когда я поторопилась. Написала нарушителям, они весь сайт с фотками грохнули с перепугу. Пришли юристы с фотостока — а страницы- то уже и нет. Фотографу я уже написала в фэйсбученьку, — комментирует ситуацию на странице в Пикабу Ольга Акулинина.

Пост девушки о краже фото собрал 1145 комментариев. Подписчики Ольги считают, что сообщить организатором конкурса о произошедшем просто необходимо.

 

Украденный у фотографа из Бердска снимок победил в конкурсе от имени телеведущего с Кипра

Победитель конкурса отретушировал купленное фото, сделав его черно-белым.


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