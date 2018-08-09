Ползком добралась к травматологу 70-летняя пациентка в больнице Мордовии

70-летняя пациентка со сломанной ногой вынуждена была ползти по лестнице на третий этаж Ковылкинской межрайонной больницы в Мордовии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации СМИ, лифт в клинике не работал, а кабинет травматолога расположен на третьем этаже.

Росздравнадзор пообещал разобраться в ситуации.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения дала поручение территориальному органу Росздравнадзора по Республике Мордовия разобраться в ситуации», — сообщили в пресс-службе.

Следствие в Мордовии начало проверку по сообщениям СМИ о пожилой пациентке, которой пришлось ползти по лестнице со сломанной ногой из-за неработающего лифта в больнице. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

«По данному факту… организовано проведение доследственной проверки на предмет безопасности оказываемых медучреждением услуг», — говорится в сообщении управления СК.

В ведомстве отметили, что в медицинском учреждении, где сломался лифт, нет пандусов и колясок.

По словам заведующей поликлиникой Елены Чукаровой, лифт в медучреждении не работал с 10:00 7 августа. «Когда происходит такая ситуация, травматолог по просьбе пациентов спускается вниз, на первый этаж. От женщины ко мне и к медперсоналу никаких обращений, чтобы разрешить ситуацию, не поступало», — сказала Чукарова ТАСС.

Источник: ТАСС