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Разрешить въезд в Россию иностранцам с ВИЧ хочет правительство

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Разрешить въезд в Россию иностранцам с ВИЧ хочет правительство

Чаще всего ВИЧ обнаруживают у мигрантов из Украины, Узбекистана, Таджикистана и Молдавии. С 1987-го по 2017 год в РФ было выявлено 32,4 тыс. инфицированных иностранных граждан.

9.08.2018 Фото: Википедия Нет комментариев

Разрешить въезд в Россию иностранцам с ВИЧ хочет правительство

Правительство РФ вернулось к обсуждению вопроса о том, чтобы разрешить пребывание ВИЧ-положительных иностранцев в России; пока таким иностранным гражданам можно находиться в стране лишь в случае, если здесь у них есть близкие родственники, пишет в четверг газета «Известия».

«О том, что в правительстве прорабатывают вопрос «о снятии ограничительных мер по въезду и пребыванию в России иностранцев с ВИЧ-инфекцией», сказано в письме за подписью замминистра здравоохранения Сергея Краевого в «Восточноевропейское и центральноазиатское объединение людей, живущих с ВИЧ»», — говорится в публикации.

Документ, с которым ознакомилось издание, подготовлен совместно со специалистами министерства внутренних дел РФ, Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и Роспотребнадзора. В министерстве здравоохранения «Известиям» подтвердили отправление такого письма.

«Вопрос дальнейшего снятия ограничительных мер по въезду и пребыванию на территории Российской Федерации больных ВИЧ-инфекцией прорабатывается с привлечением экспертного сообщества», — сказано в письме Минздрава.

По данным ведомства, на которые ссылается газета, чаще всего ВИЧ обнаруживают у мигрантов из Украины, Узбекистана, Таджикистана и Молдавии. С 1987 по 2017 год в России было выявлено 32,4 тыс. инфицированных иностранцев, причем 45% случаев — за 2013-2017 годы, отмечается в статье.

Издание напоминает, что правительство РФ уже обсуждало идею об открытии границ для иностранцев с ВИЧ. В начале 2017 года было решено не делать таких послаблений. Затем в мае 2018 года Роспотребнадзор получил полномочия отменять решение о депортации, если у ВИЧ-положительных иностранцев есть близкие родственники в России, они придерживаются лечения и активность вируса достаточно низка.

В ФМБА и Роспотребнадзоре не ответили на запрос газеты относительно их позиции по поводу снятия ограничений для иностранных граждан с ВИЧ. В МВД заявили, что не комментируют «проекты нормативных правовых документов, разработчиком которых является иной федеральный орган исполнительной власти», сообщают «Известия».

Источник: Интерфакс


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