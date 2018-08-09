250 тыс. рублей за моральный вред после травмы в ДТП взыскали приставы в Бердске

Благодаря мерам принудительного исполнения взыскан моральный вред за причиненные травмы потерпевшему в ДТП, сообщили в управлении ФССП по Новосибирской области.
В отделе судебных приставов по Бердску на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с 55–летнего гражданина морального вреда на сумму 250 000 рублей в пользу потерпевшего.
Гражданин З., управляя автомобилем марки Chevrolet Niva, который принадлежит ему на праве собственности, нарушил правила дорожного движения. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречной машиной марки Ford Transit, за рулем которого находился гражданин П. В результате аварии водитель иномарки получил различные телесные повреждения, которые оценены экспертами как тяжкий вред здоровью.
Мужчина длительное время проходил амбулаторное лечение в больнице по месту жительства, однако и до сих пор испытывает боль при движении и любой иной физической нагрузке.
Потерпевший обратился с иском к гражданину З. о взыскании компенсации морального вреда. По решению суда требование удовлетворено частично в размере 250 000 рублей.
-Самостоятельно должник не оплачивал моральный вред. Запрет регистрационных действий в отношении транспортного средства не побудил мужчину к оплате задолженности. Тогда судебный пристав-исполнитель установил официальный источник дохода гражданина, а также счета, принадлежащие должнику, и обратил на них взыскание. Благодаря таким мерам принудительного исполнения задолженность погашена в полном объеме, а денежные средства перечислены взыскателю, — рассказали в пресс-службе ведомства.
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