1025 случаев укуса клещами зарегистрировано в Бердске с начала сезона

Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) – острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы.

Вирус передается человеку при присасывании инфицированного клеща. Заражения часто связаны с различными бытовыми причинами: нахождение на дачных участках, отдых на природе, сбор дикоросов, рыбалка, занос клещей животными (собаками, кошками) или людьми – на одежде, с цветами, ветками и т.д. При снятии, раздавливании клеща или расчесывании места укуса может произойти заражение КВЭ в результате втирания в кожу со слюной или тканями клеща возбудителя инфекции. Также, можно заразиться при употреблении в пищу сырого молока коз, коров, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке, поэтому необходимо употреблять этот продукт только после кипячения (заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана). Важно знать, что клещи концентрируются на лесных дорожках и тропах, поросших по обочинам травой. Здесь их во много раз больше, чем в окружающем лесу.

В Новосибирской области эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту являются 23 административные территории (20 районов и 3 города) на которых проживают 2 240 297 человек.

На 6 августа 2018 года зарегистрировано 13450 обращения жителей с покусами клещами, что на 33,33 % меньше аналогичного периода (2017 – 19887 сл.).

Наибольшее число обращений жителей на покусы клещами зарегистрировано на 8 территориях области: Искитимский район — 828 случаев, Бердск — 1025, Тогучинский район — 522, Ордынский район — 451, Мошковский район — 474, Маслянинский район — 306, Сузунский район — 190, Черепановский район — 200.

В случае обнаружения на теле присосавшегося клеща необходимо немедленно обратится в медицинскую организацию за получением квалифицированной медицинской помощи и организации лабораторного исследования клеща на наличие возбудителей инфекционных заболеваний, передающихся при укусе.

Исследовано клещей на наличие клещевого вирусного энцефалита от людей 8082, из них положительных находок 152 (1,9 %), за тот же период прошлого года — 10512, из них положительных 264 (2,5 %).

На клещевой боррелиоз 8123, из них положительных 3491 (42,9 %), за АППГ 10169 из них положительных 5296 (52,1 %).

Исследовано клещей из природных биотопов на наличие клещевого вирусного энцефалита 1200, из них положительных находок 10 (0,8. На клещевой боррелиоз 1200 из них положительных 80 (6,27)

Зарегистрировано 75 сл. заболевания клещевым вирусным энцефалитом, за АППГ (113), клещевым бореллиозом 125 сл., за АППГ 145 сл.

По каждому случаю заболевания проводится эпидемиологическое расследование.

Ежегодно с профилактической целью в Новосибирской области проводится вакцинация жителей против клещевого энцефалита.

В 2017 году привито против клещевого энцефалита– 246 882 человека.

В 2018 году планируется привить 266 060 человек.

Как можно защититься от клещевого вирусного энцефалита?

Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с помощью неспецифической и специфической профилактики.

Неспецифическая профилактика включает применение специальных защитных костюмов (для организованных контингентов) или приспособленной одежды, которая не должна допускать заползания клещей через воротник и обшлага.

Людям, собирающимся в лес, парк и т.д., следует одеваться в светлую одежду (для быстрого обнаружения клещей), а также одежду которая максимально закрывает тело: рубашка с длинным рукавом, штаны с резинкой на лодыжке, шарф на шее, капюшон или кепка на голове и т.д. (для создания клещам препятствия к доступу к поверхности тела человека). Одежду следует обрабатывать репеллентами, отпугивающими клещей. Во время нахождения в лесу или парке не сидеть в траве и не контактировать с листвой кустов и деревьев, периодически проводить осмотр тела на наличие клещей.

В целях профилактики инфекций, передающихся клещами, проводятся акарицидные обработки — мест массового посещения жителями (парки, скверы, ДОЛ, кладбища и т.д.).

Так в 2017 г. проведено 8272,12 га. В 2018 году запланировано 8610,98 га.

Всего на 06.08.2018 г. проведено 8719,39 га акарицидных обработок (100 % от плана).

Меры специфической профилактики клещевого вирусного энцефалита включают:

— профилактические прививки против клещевого энцефалита необходимо делать выезжающим в эндемичные очаги (командированные, туристы, лица, выезжающие на отдых, на садово-огородные участки);

— серопрофилактику (непривитым лицам, обратившимся в связи с присасыванием клеща на эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту территории, проводится только в медицинских организациях).

Источник: РПН