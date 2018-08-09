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Вырубили лес под семейный сквер «Мое солнышко» возле роддома Бердска

На месте вырубленных деревьев в августе появятся «Папина аллея». Следующий этап проекта — оформление пространства — запланирован на 2018 год.

9.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Елены Лапиной Нет комментариев

Вырубили лес под семейный сквер Мое солнышко возле роддома Бердска

Храм, роддом и папину аллею соединят дорожкой

Неравнодушные к вырубке леса бердчане обратились в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» с вопросом: что происходит в лесной зоне вблизи роддома. Вице-мэр Бердска по экономическим вопросам рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что начались подготовительные работы ко второму и третьему этапам реализации программы «Мое солнышко».

Первый этап проекта реализовали в прошлом году — в виде подарочного набора «Мое солнышко» для мам и их будущих деток. В проект входят книжки с колыбельными песнями, детскими стихами и считалочками, которые имеют исконно русские корни. Издательский дом «БукЪвица» воплотил этот проект в жизнь.

— Мы продолжаем дарить наборы женщинам, которые только что стали мамами и впервые увидели свое солнышко. В принципе это и дало название всему проекту — «Мое солнышко». На втором этапе проекта мы хотим увязать этот логотип в ландшафте и архитектурном облике города Бердска в месте, где появляется на свет человек, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Жанна Шурова.

Исторически сложилось, что аист — символ семейного счастья. Композицию из семьи аистов установят у дороги в больничном городке Микрорайона. Походу движения установят информационный указатель, показывающий направление в Бердский роддом.

Для крепкого здоровья молодых семей и их деток со школьной скамьи необходимо приобщаться к физкультуре и спорту. В сквере вблизи роддома, где прогуливаются мамы и папами с детками установят спортивный комплекс, состоящий из тренажеров и турников. Комплекс можно использовать для сдачи нормативов ГТО.

— Бердский роддом расположен у территории храма Богоявления Господня. И мы не спроста приняли решение расположить композицию, отражающую единство матери и дитя, под божьим покровительством с названием «Мое солнышко». Оригинальное изображение композиции позволит проезжающим людям просматривать ее с разных сторон и в комплексе с образом храма. Эти три единства: храм, композиция и роддом связаны между собой символической дорожкой, которая будет оформлена на месте привычного направления движения к роддому, — поделилась с планами на ближайшее будущее Жанна Сергеевна.

Вдоль дорожки разместят площадку со скамьями и малыми архитектурными формами – деревянными скульптурами. Скульптуры изготовят в рамках городского фестиваля деревянных скульптур «Семья — поэзия природы», который пройдет в День города 1 сентября.

— Счастье человека трудно выразить словами. Чтобы папы смогли выразить свои чувства, на площадке перед роддомом установят комплекс из скамеек, деревянных скульптур и флагштоков. Новоиспеченные отцы смогут разместить поздравления и оригинально выразить свои радостные чувства, — поделилась Жанна Сергеевна.

В 2019 году мэрия Бердска реализует третий этап проекта «Мое солнышко». В Бердске появится парковая зона, на которой в следующем году проведут праздничные мероприятия, посвящённые международному Дню семьи.

— Место данной площадки выбрано не случайно, оно символизирует солнце, людей взявшихся за руки и объединенных его теплом. Желанием прийти сюда снова за своим новым лучиком солнца, — подытожила вице-мэр.

Презентация комплексного проекта состоится в День города 1 сентября.


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