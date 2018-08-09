20 700 автомобилей Toyota‍ отзывают в России из-за недостатков

Японская компания Toyota объявила об очередном массовом отзыве своих автомобилей в России. На этот раз, как сообщает Росстандарт, отправиться на диагностику и ремонт к дилеру необходимо 20 702 автомобилям Auris, Yaris, Corolla и Alphard, реализованным с 12 марта 2010 по 19 мая 2015 года.

Причиной отзыва, по данным ведомства, стала неисправность передних подушек безопасности. В частности, проблема кроется в корпусе газогенератора, в случае разрушения которого при ДТП сами подушки станут потенциальным источником опасности, поскольку его фрагменты вместе с ними «выстрелят» в салон.

В ближайшее время все владельцы «отзывных» машин будут уведомлены о необходимости посещения ближайшего дилерского центра для бесплатной диагностики и замены газогенератора фронтальной подушки безопасности в случае необходимости. Узнать, попал ли конкретно ваш автомобиль под эту сервисную акцию, можно по VIN-коду на официальном сайте Росстандарта.

Источник: avtonovostidnya