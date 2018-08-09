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На месте разрушенного коллектора положат 1800 метров асфальта в Бердске

Участок дороги восстанавливают после ЧС. Асфальтируют проезжую часть с 6 августа. Работа займет еще две недели.

9.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск. Нет комментариев

На месте разрушенного коллектора положат 1800 метров асфальта в Бердске

Засыпали песком отремонтированную часть коллектора

Продолжается восстановление асфальтового покрытия после провала коллектора на Ушакова.

Замдиректора Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о масштабе проведенных работ. Аварийный коллектор поменяли, засыпали его песком. Сегодня асфальтируют 1 800 квадратных метров участка дороги, который разрушился от провала коллектора и разлива фекалий.

— С начала этой недели специалисты Комбината бытовых услуг начали асфальтировать участок дороги от улицы Некрасова до Советской. Работа займет еще примерно две недели, — сообщил Александр Алексеевич.

Напомним, что 26 июня обрушились своды старого канализационного коллектора. В результате этого вдоль улицы Ушакова образовались многометровые провалы грунта и асфальта проезжей части. Образовавшийся подпор привел к выходу канализационных стоков на поверхность земли в частном секторе переулка Урицкого.


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