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Капитальный ремонт требуется новостройке с проблемной канализацией в Бердске

Дом №126 на ул. Ленина постоянно топит фекалиями. В мэрии решат этот вопрос глобально. Специалисты КБУ подготовили перечень дефектов новостройки для капремонт. Рисуют судебные перспективы.

9.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Елены Лапиной Нет комментариев

Капитальный ремонт требуется новостройке с проблемной канализацией в Бердске

Сегодня насос на улице Герцена не работает. Жители ближайших домов с содроганием ждут очередного подпора канализации новостройки

На совещании в мэрии Бердска 6 августа чиновники снова подняли вопрос о новостройке  №126 по улице Ленина. В доме регулярно происходят подпоры канализации по вине жителей и несовершенства канализационной системы. Жители соседних домов лишены сна из-за постоянно работающего насоса, который откачивает фекальные стоки высотки.

— В очередной раз устранили подпор. К среде подготовим перечень дефектной ведомости дома №126 на улице Ленина. Она позволит сформировать тот объем работ, которые устранят эту проблему, — сообщил директор управления ЖКХ Максим Совбанов.

— Мы найдем проблемы в проекте дома. Хочу, чтобы строители этого дома не остались в стороне и не сделали удивленные лица, что это произошло не по их вине, — подчеркнул мэр Бердска Евгений Шестернин.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров пояснил, что застройщик сделал канализацию некорректно. В связи с этим совместно с застройщиком дома «Стройинвестпроектом» решится вопрос о капитальном ремонте новостройки.

— Сейчас ведутся переговоры в рамках гарантийного ремонта дома. У нас же гуманное государство, демократия. Придется судиться с застройщиком года два. Но мы не можем оставить жителей дома с этой проблемой. Варианты решения есть, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что из-за очередного подпора канализации жители улиц Ленина и Герцена не могли спать. Насос, откачивающий канализацию дома №126, работал круглые сутки.

Новостройку неоднократно топило фекалиями. У жильцов многоквартирника не раз отключали воду и лифт. В том числе потому, что сами жители высотки скидывают в канализацию гвозди и строительный мусор.


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