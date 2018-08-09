Капитальный ремонт требуется новостройке с проблемной канализацией в Бердске

На совещании в мэрии Бердска 6 августа чиновники снова подняли вопрос о новостройке №126 по улице Ленина. В доме регулярно происходят подпоры канализации по вине жителей и несовершенства канализационной системы. Жители соседних домов лишены сна из-за постоянно работающего насоса, который откачивает фекальные стоки высотки.

— В очередной раз устранили подпор. К среде подготовим перечень дефектной ведомости дома №126 на улице Ленина. Она позволит сформировать тот объем работ, которые устранят эту проблему, — сообщил директор управления ЖКХ Максим Совбанов.

— Мы найдем проблемы в проекте дома. Хочу, чтобы строители этого дома не остались в стороне и не сделали удивленные лица, что это произошло не по их вине, — подчеркнул мэр Бердска Евгений Шестернин.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров пояснил, что застройщик сделал канализацию некорректно. В связи с этим совместно с застройщиком дома «Стройинвестпроектом» решится вопрос о капитальном ремонте новостройки.

— Сейчас ведутся переговоры в рамках гарантийного ремонта дома. У нас же гуманное государство, демократия. Придется судиться с застройщиком года два. Но мы не можем оставить жителей дома с этой проблемой. Варианты решения есть, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что из-за очередного подпора канализации жители улиц Ленина и Герцена не могли спать. Насос, откачивающий канализацию дома №126, работал круглые сутки.

Новостройку неоднократно топило фекалиями. У жильцов многоквартирника не раз отключали воду и лифт. В том числе потому, что сами жители высотки скидывают в канализацию гвозди и строительный мусор.