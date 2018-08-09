Интернет-магазин по продаже наркотиков организовали два брата в Новосибирске

Новосибирские полицейские ликвидировали «интернет-магазин» по продаже наркотических средств, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области 9 августа.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области при силовой поддержке отряда особого назначения «Гром» пресекли деятельность группы, занимавшейся распространением наркотических средств синтетического происхождения на территории Новосибирска с использованием сети Интернет.

В состав группы входили девять жителей Новосибирска в возрасте от 22 до 35 лет. Организовали торговлю наркотическими средствами два брата. Один из них отвечал за приобретение, хранение, перевозку и сбыт наркотических средств. Другой брат занимался поиском и вовлечением в незаконную деятельность новых участников, оформлением банковских карт и обналичиванием с них денежных средств от продажи наркотиков.

Оба брата следили за исполнением обязанностей каждого участника группы. В группе был оператор, который переписывался с покупателями по Интернету. Другой участник хранил и осуществлял транспортировку крупных партий наркотиков и осуществлял их транспортировку. Еще один участник занимался фасовкой наркотиков и сооружением тайников для розничных закладчиков, которыми являлись остальные члены группы.

В середине июня текущего года в ходе оперативно-розыскных мероприятий все участники преступной группы были задержаны сотрудниками полиции.

Видео ГУ МВД по НСО



В ходе обыска по месту жительства одного из членов группы полицейские обнаружили 390 граммов наркотических средств синтетического происхождения. Еще более 60 граммов наркотиков сотрудники полиции изъяли в тайниках-закладках. Таким образом, в общей сложности наркополицейские изъяли у фигурантов свыше 450 граммов запрещенных веществ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Злоумышленники помещены под стражу. Проводится расследование.