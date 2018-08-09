Девятого августа день рождения отмечает глава Бердска

Градоначальнику Евгению Шестернину исполнилось 59 лет. Поздравляем! (КОЛЛАЖ в подарок!)
9 августа глава Бердска Евгений Шестернин отмечает День рождения! Издательский дом «БукЪвица» присоединяется к поздравлениям! Мира, добра, здоровья и полезных дел на благо бердчан! С Днем рождения, Евгений Анатольевич!
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В следующем году на пенсию не надейся!
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От души! До встречи на «раненных» дорогах Бердска!
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Поздравляю! Хорошей Вам работы и честных сотрудников! Здоровья и крепких нервов!)))
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Жека, с ДР
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