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Девятого августа день рождения отмечает глава Бердска

Градоначальнику Евгению Шестернину исполнилось 59 лет. Поздравляем! (КОЛЛАЖ в подарок!)

9.08.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск 4 коммент.

С Днем рождения, Евгений Анатольевич!

Девятого августа день рождения отмечает глава Бердска

9 августа глава Бердска Евгений Шестернин отмечает День рождения! Издательский дом «БукЪвица» присоединяется к поздравлениям! Мира, добра, здоровья и полезных дел на благо бердчан! С Днем рождения, Евгений Анатольевич!

Девятого августа день рождения отмечает глава Бердска

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(4) Комментариев

  1. Гы

    В следующем году на пенсию не надейся! ;)

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  2. Болдырев

    От души! До встречи на «раненных» дорогах Бердска! ;)

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  3. Ольга

    Поздравляю! Хорошей Вам работы и честных сотрудников! Здоровья и крепких нервов!)))

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  4. Аноним

    Жека, с ДР *YAHOO*

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