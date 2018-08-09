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Торговать спиртным на открытых полках предлагает запретить Госдума

Доступность алкоголя в магазинах не только губительна для взрослых, но и демонстрирует плохой пример детям, считают парламентарии.

9.08.2018 Фото: Wikimedia Commons Один комментарий

Торговать спиртным на открытых полках предлагает запретить Госдума

Запретить продажу алкоголя на открытых полках в продуктовых магазинах предложил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

«Спиртное нужно скрыть от глаз покупателей, как в свое время убрали с глаз табачные изделия — либо в отдельный зал, либо в закрытые шкафы. Не хотят так — пусть торгуют в алкомаркетах», — сказал Огуль агентству «РИА Новости».

Парламентарий считает, что доступность алкоголя в магазинах не только губительна для взрослых, но и демонстрирует плохой пример детям.

Огуль уверен: если спиртное будет находиться в другом зале, то, например, человек с ребенком туда не пойдет.

По его словам, данный вопрос поднимался в Госдуме прошлого созыва, однако его рассмотрение было отложено.

Как писали «Известия» 2 августа, продажу алкоголя в интернете могут легализовать с 2019 года.

Источник: Известия


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Предлагаю запретить госдуму…Все равно толку нет. Чем думать если мозгов нет.Там же спортсмены,певцы и вдв :-D :-D :-D

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