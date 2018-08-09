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Новые санкции по делу Скрипалей введут США против России

Пакет антироссийских санкций вводят с 22 августа. Ограничения будут касаться запрета на поставки в Россию продукции второго назначения.

9.08.2018 Фото: Википедии Один комментарий

Новые санкции по делу Скрипалей введут США против России

Администрация президента США Дональда Трампа с 22 августа введет новый пакет санкций против России после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, Москва уже уведомлена о новых ограничениях. Об этом в ходе телефонного брифинга для журналистов заявил высокопоставленный представитель Госдепа США, передает РБК. Ограничения будут касаться запрета на поставки в Россию продукции второго назначения.

В Госдепе также заявили, что вторая волна антироссийских санкций по «делу Скрипалей» не будет введена, если Москва предоставит гарантии, что не будет использовать химическое и биологическое оружие. Также в США потребовали допустить инспекторов ООН и международных независимых наблюдателей в Россию.

Власти Лондона считают, что российские власти несут ответственность за отравление Скрипалей в британском городе Солсбери в марте текущего года. В Москве отрицают все обвинения.


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(1) Комментарий

  1. Гость

    Американцы получили пёрл-харбор за санкции против японцев, между прочим. Тогда они тоже решили давить и душить экономику японии. 8)

    Thumb up 0 Thumb down 2

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