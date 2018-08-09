За кражу пляжного песка в бутылке на Сардинии турист заплатил штраф
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Собираем вопросы для вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Бердска
Торговать спиртным на открытых полках предлагает запретить Госдума
Интернет-магазин по продаже наркотиков организовали два брата в Новосибирске
Девятого августа день рождения отмечает глава Бердска
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