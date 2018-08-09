За кражу пляжного песка в бутылке на Сардинии турист заплатил штраф

Карабинеры на итальянском острове Сардиния оштрафовали туриста на тысячу евро за кражу песка с одного из местных пляжей, сообщают местные издания.

Сорокалетний гражданин Италии, постоянно проживающий в Великобритании, собирался привезти домой в качестве сувенира бутылку, наполненную песком с пляжа на севере острова.

В прошлом году на Сардинии вывоз песка с пляжа приравняли к краже, за которую вводится штраф от 500 до 3 тысяч евро. Власти острова, а также организации по защите окружающей среды считают, что подобные традиции наносят вред экологии Сардинии, которая известна своими пляжами и чистотой прибрежной зоной. Как считается, ежегодно туристы привозят домой центнеры и даже тонны ценного песка.

Ужесточение правил отдыха касается не только сувениров: в среду сардинская полиция оштрафовала на 600 евро немецкого туриста, выехавшего на пляж на паркетном внедорожнике и застрявшего в песке.

Источник: РИА Новости