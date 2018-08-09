СМИ: Сотрудники СКР получили взятку в размере $1 млн

Бывший руководитель Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Александр Дрыманов получил вместе со своими подчиненными и другими высокопоставленными сотрудниками СК около $1 млн в качестве взятки за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова. Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах.

«Дрыманов, Михаил Максименко [экс-глава УСБ СК], Алексей Крамаренко [экс-глава СУ СК по ЦАО Москвы] и Денис Никандров [бывший первый заместитель начальника столичного главка СК] получили около $1 млн взятки за освобождение Кочуйкова», — сказал собеседник агентства. Кроме того, источник в правоохранительных органах отметил, что в рамках данного уголовного дела обвинение было предъявлено и Максименко.

Дело Дрыманова и Крамаренко

23 января в Мосгорсуде на заседании по уголовному делу Максименко гособвинитель Борис Локтионов заявил, что в переговорах о переквалификации дела в отношении криминального авторитета Андрея Кочуйкова участвовал также Дрыманов. В то время он проходил по делу свидетелем. 6 марта в суде были оглашены показания Никандрова, обвиняемого в получении взятки, который утверждал, что давал своему начальнику взятку в размере около €10 тыс., Дрыманов это отрицал.

В начале июня стало известно, что генерал Дрыманов написал рапорт об отпуске с последующим увольнением. Рапорт был завизирован, но указа президента о снятии его с должности не было.

17 июля Лефортовский суд Москвы арестовал Дрыманова. Как ранее сообщил ТАСС источник в следственных органах, дело в отношении Дрыманова объединено в одно производство с делом Крамаренко, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, так как Дрыманов был задержан в рамках уголовного дела, расследуемого в отношении Крамаренко.

Крамаренко был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в связях с криминальным авторитетом Захарием Калашовым. Крамаренко был главным свидетелем по делу первого заместителя начальника Главного следственного управления СК РФ по Москве Дениса Никандрова, именно на его показаниях основывалось обвинение. Кроме того, он выступал свидетелем по делу главы управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко.

Дело следователей СК

Максименко, Александр Ламонов (экс-замглавы УСБ СК РФ) и Никандров были задержаны в июле 2016 года, они обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору»).

Согласно материалам дела, они, вступив в преступный сговор, получили взятку в размере $500 тыс. за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Кочуйкова — одного из участников перестрелки у ресторана на Рочдельской улице в центре Москвы.

Дела Никандрова и Ламонова выделены в отдельные производства, так как они полностью признали вину и заключили сделку со следствием. 20 апреля Максименко был приговорен Мосгорсудом к 13 годам колонии строгого режима, а Ламонов — к пяти годам колонии строгого режима.

Источник: ТАСС