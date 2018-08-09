Инициатива Жириновского: при разводе спорное имущество отдавать государству

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил при разводе супругов передавать государству их спорное имущество. Об этом он написал в среду в своем Telegram-канале.

«В свете скандального развода и раздела имущества между Петросяном и Степаненко у нас родилась законодательная инициатива, которую уже прорабатывают наши юристы. Чтобы исключить спекуляции вокруг семейного имущества при разводе нужно установить правило — все спорное имущество передается в пользу государства», — заявил Жириновский.

По его мнению, «это остудит пыл тех супругов, которые будут пытаться нажиться на разводе». «Бери положенную по закону половину или не получишь вообще ничего», — сказал руководитель либерал-демократов.

Ранее сообщалось, что Елена Степаненко просит Хамовнический районный суд расторгнуть брак с Евгением Петросяном и взыскать с него более 80% совместно нажитого имущества, которое оценивается в 1,5 млрд рублей. Сам артист подал встречный иск, в котором просит поделить все имущество поровну.

Источник: ТАСС