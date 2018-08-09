Инициатива Жириновского: при разводе спорное имущество отдавать государству

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Поколение дебилов пока не уйдет,так жить и будем.
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А кто их выбирал?
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Выбирал??? Да никто, они сами себя выбрали
Или у вас на этот счёт другое мнение?
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Ну, Владимир Вольфович Жириновский пользуется популярностью у определённой категории населения и на последних «выборах» в Думу, за него проголосовало 6 917 063 человек, а президентских 4 154 985 человек.
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Да не факт! Тем более даже если жириновский не наберёт нужные проценты, ему их просто нарисуют. Ну никак власть не допустит слива такой удобной «оппозиции» в виде престарелого клоуна
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Пошёл этот клоун НА……
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«государство» итак прибрало к рукам все природные богатства и всё никак не нажрётся.
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А этого дебила то почему это заботит???
Жирик, займись делом
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