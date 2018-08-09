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Инициатива Жириновского: при разводе спорное имущество отдавать государству

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Инициатива Жириновского: при разводе спорное имущество отдавать государству

По мнению лидера ЛДПР, «это остудит пыл тех супругов, которые будут пытаться нажиться на разводе». На это предложение его натолкнул скандальный развод Петросяна и Степаненко.

9.08.2018 Фото: кремлин.ру 8 коммент.

Инициатива Жириновского: при разводе спорное имущество отдавать государству

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил при разводе супругов передавать государству их спорное имущество. Об этом он написал в среду в своем Telegram-канале.

«В свете скандального развода и раздела имущества между Петросяном и Степаненко у нас родилась законодательная инициатива, которую уже прорабатывают наши юристы. Чтобы исключить спекуляции вокруг семейного имущества при разводе нужно установить правило — все спорное имущество передается в пользу государства», — заявил Жириновский.

По его мнению, «это остудит пыл тех супругов, которые будут пытаться нажиться на разводе». «Бери положенную по закону половину или не получишь вообще ничего», — сказал руководитель либерал-демократов.

Ранее сообщалось, что Елена Степаненко просит Хамовнический районный суд расторгнуть брак с Евгением Петросяном и взыскать с него более 80% совместно нажитого имущества, которое оценивается в 1,5 млрд рублей. Сам артист подал встречный иск, в котором просит поделить все имущество поровну.

Источник: ТАСС


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(8) Комментариев

  1. Аноним

    Поколение дебилов пока не уйдет,так жить и будем.

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    • Поросёнок Пётр

      А кто их выбирал? *UNKNOWN*

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      • Аноним

        Выбирал??? Да никто, они сами себя выбрали =-O
        Или у вас на этот счёт другое мнение?

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        • Поросёнок Пётр

          Ну, Владимир Вольфович Жириновский пользуется популярностью у определённой категории населения и на последних «выборах» в Думу, за него проголосовало 6 917 063 человек, а президентских 4 154 985 человек.

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          • Аноним

            Да не факт! Тем более даже если жириновский не наберёт нужные проценты, ему их просто нарисуют. Ну никак власть не допустит слива такой удобной «оппозиции» в виде престарелого клоуна ;)

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  2. Аноним

    Пошёл этот клоун НА……

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  3. Аноним

    «государство» итак прибрало к рукам все природные богатства и всё никак не нажрётся.

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  4. Аноним

    А этого дебила то почему это заботит???
    Жирик, займись делом :-!

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