Режим чрезвычайной ситуации отменил Травников в Новосибирской области

Режим чрезвычайной ситуации на территории Новосибирской области, который был введен в июне из-за неблагоприятных метеорологических явлений, отменен. Соответствующее постановление правительства Новосибирской области №329-п глава региона Андрей Травников подписал 7 августа.

В соответствии с постановлением, отменяется режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы Новосибирской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», такой режим был установлен постановлением правительства Новосибирской области от 07.06.2018 № 241-п «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Новосибирской области».

Как пояснил и.о. министра сельского хозяйства региона Евгений Лещенко, отмена режима ЧС вводится с момента подписания документа – 7 августа. Кроме того, это не повлияет на ранее достигнутые договоренности с федеральным центром о не применении штрафных санкций к региону.