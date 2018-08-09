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Переселит через суд жителей аварийного дома власть Бердска

5 семей из идущей под снос двухэтажки №118 по ул. Ленина отказались переезжать в новое жилье в микрорайоне Белокаменном. По суду они могут требовать компенсации за старые квартиры.

9.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марина Волкова 4 коммент.

Переселит через суд жителей аварийного дома власть Бердска

В аварийном доме живут 27 семей. 20 — собственники комнат в секциях.

Не все собственники комнат в секциях аварийного дома №118 по улице Ленина в Бердске хотят переезжать в новые студии микрорайона Белокаменный. Переселенцы замеряли квадраты новых квартир рулеткой. Все же ключи от новых квартир с индивидуальным санузлом большинство принимает. Из 27 семей 8 уже получили ключи от нового жилья.

Вице-мэр по экономическим вопросам Жанна Шурова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что переселение из ветхого и аварийного жилья продолжается. Пяти семьям, которые отказываются переезжать в безопасное жилье в Белокаменном, сделать это так или иначе придется. До конца 2018 года двухэтажку на ул. Ленина, признанную аварийной, снесут.

— Процесс переселения из аварийного жилья только начался. Мероприятия по переселению осуществляем в рамках закона и предписанной программы. Со стороны муниципалитета мы сделали все, чтобы переселить граждан из аварийного и небезопасного для проживания жилья. Дом признан аварийным и до 31 декабря он должен быть снесен, так как жить в нем опасно. В первую очередь мы должны обеспечить безопасное проживание людям. На данный момент мы это сделали, предоставили им жилье квадрат в квадрат, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Жанна Сергеевна.

В доме №118 по улице Ленина живут бердчане, которые стоят в очереди на получение квартир с расширенной жилплощадью — на улучшение жилищных условий. Жанна Шурова пояснила, что переезд из аварийного жилья в безопасное, не лишает переселенцев права получить жилье с большей площадью.

— При переезде из аварийного дома в имеющееся безопасное, семьи не лишаются права получить жилье по программе улучшения жилищных условий, они продолжают стоять в очереди по этой программе. При наличии маневренного фонда у муниципалитета, мы предоставим им улучшенное жилье, — рассказала Жанна Шурова.

Вице-мэр по экономическим вопросам подчеркнула, что семьям, которые отказываются переезжать в новое жилье, придется обращаться в суд, который решит, как поступить в данной ситуации. Переселенцы по закону могут потребовать компенсации за утерянное жилье и купить новое на свое усмотрение.

Напомним, что в 2014 году несколько жильцов аварийного барака №22 по ул. Первомайской отказались переселяться в предложенные администрацией квартиры в микрорайоне Белокаменном. Они назвали их «стойлами для коров», так как вместо «двушки» застройщик предложил им жилье с комнатой, поделенной гипсокартонной перегородкой, упирающейся в окно. «Курьер. Среда. Бердск» подробно писал об этой истории. А знаменитые «стойла» прославились на всю Россию.

За время судебных тяжб собственники квартир умерли. Деньги от мэрии на приобретении квартир  получили наследники ныне почивших собственников квартир в бараке. Суд завершился зимой 2018 года.


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(4) Комментариев

  1. Вовочка

    Из центра города — в попу мира.

    Считаю, — отличный размен!

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  2. Аноним

    Это вы эту ж-пу центром называете?

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  3. Дульсинея

    А вот им сейчас «включат» программу реновация- и будут как миленькие ключики хватать, пока под Искитим не отправят.

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  4. Просто Царь

    А они что, на дворцы надеялись? Или им должны были построить дом на пл.Горького? %)

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