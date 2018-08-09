Партийная порка ждет депутатов-единороссов горсовета Бердска

Спикер горсовета Бердска Валерий Бадьин является руководителем местной ячейки «Единой России»
Проверка в отношении местного отделения партии «Единая Россия» и депутатского объединения единороссов в горсовете Бердска региональной контрольной комиссией еще не проведена. Но о проверке из-за голосования на сессии по обращению депутатов к Путину против пенсионной реформы новосибирские партийцы заявили официально. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» большинство бердских депутатов из фракции «ЕР» воздержались от голосования, тем самым продемонстрировав несогласие с повышением пенсионного возраста.
— На сегодняшний день, как мне известно, проверка местного отделения не проводилась и уведомления о проведении такой проверки — не поступало, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск.» член политсовета бердского отделения «Единой России» Кристина Зуева сегодня, 7 августа.
Спикер депутатского корпуса Бердска Валерий Бадьин занимает должность секретаря местного отделения «ЕР». Он рассказал «Курьер. Среда. Бердск.», что из 33 депутатов Бердска 20 — члены партии «Единая Россия».
— Не все люди хотят высказывать свое мнение поименно. Голосование, которое проходит не через бюллетени — это открытое голосование. Во всем мире, в Госдуме, совете депутатов Новосибирска руками уже не голосует, все нажимают кнопочки, — поделился своим мнением спикер.
Валерий Георгиевич сейчас находится в отпуске и на больничном. Партийную проверку он ждет, но к ней не готовится.
Беспартийный депутат Бердска Елена Белова рассказала «Курьер. Среда. Бердск.», что о подобной проверки слышит в первый раз.
— Если такая проверка состоится, то в нашей стране нет демократии вообще. Если депутаты не имеют права высказать позицию своих избирателей, то у меня нет слов даже! Есть позиция жителей, которую депутаты должны поддерживать, защищать интересы своих избирателей. Какая проверка может быть? Какая демократия тогда может быть, если по голосованию проводят проверку? — возмущена Елена Викторовна. — Я считаю, что недопустимо до такой степени уничтожать свободу слова и демократию. У нас у каждого 3000 избирателей за спиной, наши люди выходят на забастовки, говорят нам, что они против пенсионной реформы, и депутат должен промолчать?
По мнению Беловой, подобная проверка не нужна. По итогам голосования понятно, что практически все члены партии «Единая России» в своем большинстве воздержались от голосования. Елена Белова предположила, что давление на единороссов в вопросе пенсионной реформы имеет место быть.
-Если депутат не имеет возможности высказать мнение за избирателей из-за партийной дисциплины, то избирателю нужно подумать, стоит ли голосовать за представителя какой-либо партии. Эта реформа обрекает старшее поколение на нищету, без гарантии трудоустройства в предпенсионном возрасте, — высказалась Елена Белова.
Напомним, что в период подготовки к сессии, прошедшей 31 июля, часть бердских депутатов предложила к обсуждению вопрос об обращении к президенту России, председателю правительства и в Заксобрание Новосибирской области.
— Мы не поддержали данную инициативу, и 30 июля состоялось заседание депутатского объединения «Единой России», на котором депутаты-единороссы рассмотрели этот вопрос и приняли консолидированное решение не поддерживать обращение. Пенсионный маневр – вопрос болезненный, актуальный и касается каждого. Мы понимаем, что чудес не бывает. Если не проводить изменения пенсионного законодательства, то случится ситуация, когда Пенсионный фонд окажется неплатежеспособным по обязательствам перед людьми, которые уже сейчас, по действующему законодательству, находятся на заслуженном отдыхе. Надо принимать какие-то решения. Поэтому мы готовы войти в состав рабочей группы Законодательного собрания и внести свои предложения, – заявил Валерий Бадьин.
Политики сходятся во мнении, что результат голосования надиктован политикой партии «Единая Россия». Чему сопротивляются другие партии. В частности, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», активно выступают против пенсионной реформы коммунисты. К ним присоединились яблочники.
Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» лидер новосибирского отделения партии «Яблоко» Светлана Каверзина, депутаты-единороссы от Советского района горсовета столицы Сибири не скрывают своего негативного отношения к повышению пенсионного возраста. Им, по мнению Каверзиной, стыдно смотреть в глаза людям из-за того, что партия власти проталкивает принятие непопулярного закона.
Если вы не можите защетить ваших изберателей ,то уйдите добровольно с депутатов. Депутатов в отставку.
74 5
Вообще говоря, иногда и избирателям нужно защищать своих депутатов. Но кто будет защищать единороссов, я не знаю.
50 7
это ведь надо умудриться сделать столько ошибок! если не хватает собственной грамотности,можно пользоваться компьютерными подсказками,а так просто писать просто позор
29 3
Это же надо, до какой безгамотности довело страну правительство путина-медведева, а теперь самим не нравится читать результаты своей проделанной за 18 лет работы.
17 16
Когда пороть будете, меня тоже позовёте? Правда, пороть надо не местных, а наоборот, до самого верха.
А вообще вспоминается афоризм Виктора Степановича Черномырдина: «Какую партию ни возьмемся строить – все у нас КПСС получается.»
48 7
Ононим — когда пороть будут,тебя тоже не забудут…
Первого пригласят и,с тебя и начнут,за то,что ты лодку раскачиваешь,и стабильность в стране подрываешь…
Поэтому поводу мне вспомнился афоризм для тебя:»А моська знать она сильна,раз лает на слона…».Или по другому:»Караван идет — собаки лают».И кого только в городе не пересадили…??? Так что,наверное,хорошо теперь учится в тюремной библиотеке,никто тебе не мешает,никто взяток не предлагает,так вы уж подумайте своей головой все,чья партия лучше — включите свою логику и свою интуицию…
Человек —-
0 10
Не раскачивайте лодку, нашу крысу тошнит.
А может быть это раб на галерах стал так усиленно грести, что взбаламутил целое море?
9 1
Права Белова
53 6
Жители Бердска ПРОТИВ пенсионной реформы!!!!! Поддрежите НАШЕ мнение,а не свою позицию!!! Мы вас выбирали в депутаты,чтобы вы НАС защищали!!!
61 6
А вы за ЕР голосовали? С какой стати о вас беспокоиться, раз вы на каждом углу кричите долой ЕР
10 30
Если кремль не в курсе, Бердск проголосовал, когда ему дали на это право, за мэра-коммуниста, после чего правительство стало принудительно назначать мэров-единороссов городу.
Ты случаем не из той самой вшивой региональной контрольной комиссии, которая решила проверить отделение партии на вшивость?
42 3
А я тоже раньше за коммунистов голосовал, по инерции, особенно не интересуясь делами и политикой. И за Потапова кажется голосовал, уже не помню.
Но потом довольно резко поменял своё мнение и за крикунов и «простестно» больше голосовать никогда не буду.
6 27
Деньги любят тишину, — не так ли?
Что такое похищенные едросом какие-то 192 миллиона по сравнению с аж тремя миллионами, захапанными красным.
Так ведь орать стали громче и безответственней — как будто за это кто-то сверху приплачивать начал.
19 6
Мелочь, не спорю. Только будь у него возможность украсть не 3 млн (реально речь шла о 6, трешка была задатком), а миллиард, он легко бы их украл.
Незадолго до этого мэра Братска, тоже коммуниста, с поличным взяли.
Поставь их на места где большие деньги плывут, там быстро бы поток омелел
И что забавно, под лозунгом борьбы с коррупцией
10 14
так вот для чего нужна «пенсионная реформа» :
Источник Минфина предположил, что ускорение решения об увеличении пенсионного возраста связано с намерением государства уменьшить нагрузку по выполнению социальных обязательств.
В ближайшее время Минфин будет активно задействовать пенсионные активы, в том числе активы НПФ для размещения гособязательств РФ. Госдолг фактически оплатят пенсионными долгами.
Возможное введение санкций США на госдолг создает в Минфине нервные ожидания.
Из пенсионных активов будут,скорее всего,финансироваться займы Газпрома и ряда госкорпораций, которые фактически не могут сегодня кредитоваться на Западе.
https://vk.com/nezugar_vk?w=wall-46268973_7998
т.е. нашими пенсиями будут кормить газпромы -роснефти, всяких сечиных-миллеров….
вот за это и голосует ЕДРО..за свои собственные карманы …
50 4
А в планах правительства в связи с оплатой госдолга пенсионными деньгами не появились изменения в обещаниях добавить пенсионерам 1000 рублей?
Эта обещанная тысяча к 2019 году не превратится в серого волка, которым детей пугают?
14 4
«Эта реформа обрекает старшее поколение на нищету, без гарантии трудоустройства в предпенсионном возрасте, — высказалась Елена Белова.»
А она откуда знает, выглядит фантазеркой. Как дела в Казахстане, например, где реформа идёт, небось съездила, посмотрела, увидела что нищают и потому так говорит? Что-то не верится
6 51
А ты-то откуда знаешь, что российское правительство проведет реформу так, как это сделали в Казахстане?
У нас в проекте реформы так и написано?
Наше правительство хоть один проект реформ скопипастило один в один с оргинала?
Фантазер.
29 4
В Казахстане повышение возраста в разгаре. Например женщины в этом году выходят на пенсию в 58.5
О позитиве оттуда: там пенсия растёт, уже почти сравнялась с нашей, у нас средняя 14 т-р а там 13. Раньше разница больше была.
О том что там пенсия растёт неоднократно указывали комментаторы здесь, при этом упрекая нас, а у нас мол как всегда, все идут вперёд а мы стоим на месте.
Ну та что там с предпенсионерами, безработица и нищета? Надо ж эти вопросы выяснить.
Везде вокруг России пенсионные реформы идут с повышением возраста. Чего бы не посмотреть, как у них дела и уже делать аргументированные утверждения, а не фантазировать?
3 28
Ну та что там с предпенсионерами, безработица и нищета?
Так ты скачала выясни, а потом рекламируй свастику))
20 3
Погоди. Не я утверждения делаю что у нас будет нищета. Я всего лишь скромно задаюсь вот таким вопросом: рядом пример реформы. Прямо рядом. Там нищета или как? Покажите пример нищеты.
С чего утверждения про нищету? Уж не фантазерство ли.
3 29
Для начала, проект, который будет принят якобы при соответствии с европейскими декларациями о 40%-ном расчете пенсий от зарплаты.
Но почему-то упустили такую важную деталь, как обеспечение безработных людей предпенсионного возраста социальными пособиями почти в размере пенсий, которые не смогут найти работу.
29 1
О, совсем другой разговор. Вот об этом и надо говорить, обсуждая реформу, а не орать благим матом
5 16
Чтобы понять, что говно не стоит есть, не обязательно его пробовать, знаете ли.
31 2
Повышение пенсий это г? Ну извините
3 32
Повышение пенсий на сворованные у работающих деньги — это Г.
34 4
Вы в порядке? У нас всю дорогу страховая солидарная пенсионная система. Как в СССР было не знаю.
3 17
Пациент, мы-то все в порядке, а вот у тебя палец сломан.))
«- Доктоp, я кажется умиpаю! Куда ни ткну пальцем-везде такая боль! -Э-э, дpужочек, так у вас же палец сломан! «
12 3
У каждого трудящегося России «Единая Россия» и правительство своровали пенсий за 5 и 8 лет — примерно по миллиону с каждого, причем правительство так ненавидит женщин, что своровало у них даже больше, чем у мужчин.
37 4
Что, прямо с личного счёта своровало. Только что-то никаких счетов в природе нет, и денег этих у предпенсионеров тоже естественно нет. Про «своровало» демагоги кричат. Речь идёт о перераспределении федерального пенсионного налога и бюджетных средств. Что непонятного, не понимаю.
5 36
Грабеж какими заумными словами не называй, грабежом и останется.
34 5
Грабеж это когда у вас отнимают ваше имущество. Имущества нет, о грабеже говорить можно лишь метафорически.
Вы по другому описать реформу не способны?
Больше скажу. Те кто говорят про грабеж народа просто врут. Если тратить дополнительные бюджетные триллионы на ранних пенсионеров, в стране не будет построено новое. То есть у страны эти ранние пенсионеры отнимают что-то. А страна это точно народ, весь народ. И кто кого грабит по итогу?
3 33
минуточку.
Пенсионный фонд все таки фонд.
Полугосударственная лавачка.
И как не крути несколько раз
переходил с накопительной
системы на солидарную.
Обнуляя накопительную часть.
Вплоть до того что даже была програма софинансирования.
Грабеж это открытое присвоение чужого имущества..
И если бы пенсионный фонд не рассылал писем счастья..оно бы можно было понять..
А так либо грабеж либо мошенничество.
26 1
не может фонд расчитывать на доверие рассказывая про накопления.
в долгосрочной перспективе
при этом регулярно сообщая о банкротстве.
21 1
Я понимаю что грабить население россии во имя хрен поймешь чего
это традиция со времен иосифа висарионыча..
с его займом и облигациями..
кто его только не грабил.
но может все таки попытаться уже перейти от революционной модели к некой более менее стабильной системе с внятными финансовыми обязатеьствами по внутреннему долгу?
16 2
И сейчас под половину бюджета ПФ составляет платёж из фед бюджета. Про федеральный бюджет речь, его траты. Бог с собственными доходами ПФ.
Не обнулял там никто накопительную часть. Читайте внимательнее что такое заморозка накопительной части!
2 21
Минуточку.
Как это не обнулял? очень даже обнулял.
Это не первая реформа.
И фонд появился не вчера.
Я беру все двадцать с лишним лет.
То понимаешь страховые периоды не страховые.То еще какой черт.
Это как рулетка с государством.
20 1
Во всех странах что-ли «традиция грабить» Тк ну буквально все повышают пенсионный возраст. Может дело в мировом тренде на ограбление мирового населения?
2 24
опять же обнудить можно по разному..к примеру поднять налоги.
раскрутить инфляцию.
ндфл..ну и так далее..
согласитесь что вы не первый человек говорящий нам о пользе считов в банке и фондах?
14 2
во всех странах это прекрасно.
это великолепно что во всех странах.
К стати в каких именно?
в сырьевых?
индустреальных?
Офшорных? Они такие разные.
К примеру ОАЭ и гандурас.
17 1
Единаросы вот и ваша партия выдохлась смотрите по сторонам куда еще присосаться. но я уверен за вас голосовать больше не будут.
23 2
В каких странах.. ну вот, пожалуйста
https://www.rbc.ru/economics/23/08/2013/57040e499a794761c0ce0f23
1 2
Да Аноним, именно своровало. Если бы женщина вышла на пенсию в 55 и продолжала бы работать, коль было бы желание и силы работать, то за 8 лет даже при минимальной пенсии 8500 ( или сколько там?) ей на счет накапало бы 816000 + проценты, сколько раз из этих денег она себе к пенсии сможет по обещенной правительством 1000 добавить? То-то же!
А на счет 40% размера пенсии от зарплаты — это тоже решение богатыми своих проблем за счет бедных!!! Неужели вы не понимаете, что 40% от зарплаты продавщицы в 20000 рублей — это все те же 8500!
Только теперь за свои 8500 продавщица должна работать на 8 лет дольше!
Ну почему вы Аноним и вам подобные считаете людей тупым быдлом?
0 0
Повышение пенсионного возраста и одновременно поднятие НДС в условиях падения жизненного уровня и проблем в экономике. Что из этого есть в Казахстане, кстати?
22 2
Там то же самое что у нас, зависимость от цен на нефть, падения и взлеты связанные с ними.
3 17
А с ценой на нефть всё очень даже неплохо. Попробуйте ещё раз
6 1
А что не так. И что пробовать то.
1 6
Родственники в Казахстане живут, могу вам точно сказать, что да, безработица есть, в предпенсионном возрасте и среди молодежи.
Скажу вам, тяжело работать в 58 лет и тяжело работу найти. У родственников:
1) женщина: ушла с работы не доработав полгода до пенсии, работала бухгалтером. Ушла без какого-то содержания от государства на содержание мужа и дочери, потому что из сада внука выперли в 5 лет в миницентр при школе, а там в 3 часа дня уже свободен, забирайте и делайте что хотите. Короче ушла сидеть с внуком.
2) мужчина через год после нее тоже вынужден был уволится, инженером работал на строительстве связанным с нефтянкой. Проект закончился — свободен. Но благо у них там закон есть, что за 2 года до пенсии увольнять не имеют права. Вот его предприятие и раскорячилось: содержать его и платить простой или выплатить ему за 2 года сумму (Средняя пенсия * 24) и он уволится по собственному желанию. Выбрали 2 вариант. Так что он хоть деньги получил, а не просто сидел бы дома без работы, случись окончание проекта на полгода раньше.
3) Еще у одной родственницы на работе старпёрки сидят, места не освобождают, а девченки после института приходят, дают им 50 тыс. тенге (эквивалентно нашим 10 т.р.) и не больше, те с полгода поработают и уходят, текучка страшная.
Так что не надо думать, что в Казахстане всё радужно, тоже в связи с повышением возраста проблем хватает. А демократии там еще поменьше нашего, вот о проблемах нигде и не показывают и не митингуют они там.
7 2
А никто не думает что прям радужно. Первый и второй случай в вас не особо относятся к проблеме. А вот третий..но это уже другая история.
0 8
они не только не хотят защищать избирателей, но и скрывают от них своё мнение, фактически проводя тайное голосование. Да еще и водят избирателей за нос, якобы это делается по закону. Врут-с…
>:o
Вот что говорит председатель горсовета Бадьин (цитата):
«Голосование, которое проходит не через бюллетени — это открытое голосование. Во всем мире, в Госдуме, совете депутатов Новосибирска руками уже не голосует, все нажимают кнопочки».
Тьфу, это откровенная ложь! В Госдуме и в Законодательном Собрании НСО, действительно «все нажимают кнопочки». Вот только у них в результате этих нажатий ВСЕ ГОЛОСОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ОТКРЫТЫМИ И ПОИМЕННЫМИ (кроме тех, по которым принимается специальное решение о тайном голосовании). А в бердском горсовете ВСЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ГОЛОСОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ТАЙНЫМИ (потому что используется неисправная система голосования, списанная из облсовета)
35 4
В Конгрессе США готовят новые антироссийские санкции. Этот пакет будет еще жестче предыдущих: запрет на участие в любых энергетических проектах с РФ, запрет на операции с новым суверенным долгом РФ, РФ могут признать «государством — спонсором терроризма», запрещает выдачу лицензий американским физическим лицам и предприятиям, стремящимся участвовать в российских нефтяных проектах, требует от компаний, занимающихся страхованием недвижимости, представлять отчеты о бенефициарах крупных сделок.
(https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-02/-c..)
а, ну понятно….российских олигархов полностью отрезали от дешевых западных кредитов и могут прижать с российским госдолгом …
Тогда кремлевские решили просто взять деньги у народа путем повышения ндс , налогов и повышением пенсионного возраста…
Правда, о том, что состояние 96 российских олигархов больше чем весь российский бюджет ,решили забыть ..Зачем, ведь состояние им можно еще увеличить на дальнейшем грабеже народа …
Почему то в Саудовской Аравии король в данный момент «шерстит» свою элиту арестами, заставляя их делиться деньгами на модернизацию экономики , а у нас грабят собственный народ…
28 3
Поток несвязного бреда. Сколько в карман за копипаст с изменённым первым кладёшь?
4 22
Аноним — 18.24 вы все правильно сказали про этого собирателя дезы….Такую ерунду он чешет,ересь одну,интересно,сколько он за такой бред получает? Тоже самое относится и к маленькому гостью,у него тоже одна деза и негатив,только одна тема — посчитать деньги у богатых/у чужих/.Свои надо считать,тогда спать будешь спокойно…И поэтому,прежде чем ляпнуть что-то в эфир — надо думать.Думать надо прежде,чем орать:»Я это хочу! Это моя страна и я хочу туда-то и туда-то и только я решаю куда мне присоединяться».Забудьте наконец-то эти слова:»Свобода,демократия,права».В мире есть только деньги,которые и решают,кому можно говорить про свободу,а кому и нет.И никакая Конституция не предохранит тебя от всяких посягательств всяких лиц и организаний,пока у тебя нет денег — а без денег ты никто в этом мире.Никто.
И,скорее всего у нас будет монархия или СССР-2,что навряд ли…Что ж,поживем,увидем…
Человек —-
2 19
поток несвязного пропагандисткого бреда у путинского зомби тв..)
Правительство готовится отнять у населения 3 трлн руб за 5 лет через повышение пенсионного возраста и отмену льгот, 40% мужчин рискуют не дожить до пенсии в 65 лет, экономика в затяжном кризисе и не готова трудоустроить миллионы стариков, пропасть между богатыми и бедными неуклонно растёт, сами пенсии нищенские и не совместимы с выживанием, а на Первом канале старики в экстазе прыгают с парашютом, пляшут, играют на балалайках и в трусах лазают по заснеженным склонам гор… ))
22 2
Правительство собирается не тратится на прибывающую массу фальшпенсионеров (55 лет пенс — не смешно вам?), а вместо этого собирается тратится на дороги, дворы, жильё, больницы и тп.
Вы как пропагандист, собираетесь втихушку отнять у страны развитие, чтобы 55ти летние его прожрали что-ли. А реально старые тратились на импортные лекарства и лишились более квалифицированной и технологичной медпомощи.
Моя реакция:
2 30
«а вместо этого собирается тратится на дороги, дворы, жильё, больницы и тп.»
или ты наивный зомби или совсем дурак..
а до этого 18 лет надо было загонять триллионы долларов из России в офшоры,в яхты и в особняки за границей вместо того чтобы на них в стране строить «дороги, дворы. жилье. больницы» ?
у нас с Платона больше идет в личный карман ротенбергам , чем на какие то дороги….и так во всех сферах «экономики»…
29 1
Пурпильоны долларов. Идите запейте своё горе.
А мне нравится прогуливаться по новым тротуарам. Платон, хаха, вот и предлагайте на Платон пенсию платить
4 25
За последние 10 лет Россия простила другим странам $71 594 000 000 долгов.
вот еще где деньги пенсионеров , социальной сферы, непостроенных заводов и т.д…
14 1
Заводы массово строить бессмысленно.
Долги эти на 99% невозвратные, как можно их на кого-то «потратить», если этих денег нет. Балбесы. Вот реально допусти вас до руля, ну и дел натворите. Голодом кого-нибудь уморите.
3 13
>>Правительство собирается не тратится на прибывающую массу фальшпенсионеров
Если бы это было так, то приняли бы другой закон: не выплачивать пенсии работающим.
А в данном случае за пенсионеров решили фальшпенсионеры они и могут работать или на самом деле уже в связи с возрастом и болезнями работать человек не может или из-за возраста его никуда не берут. Просто сняли ответственность за женщин в возрасте 55-63, мужчин 60-65.
5 1
«Если бы это было так, то приняли бы другой закон: не выплачивать пенсии работающим»
Обожаю читать аналитиков федерального масштаба в комментариях к местной прессе.
«женщин в возрасте 55»
Хотите сказать в 55 женщины работоспособность теряют? Вот те раз. А мои мама, бабушка в этом возрасте ещё бегали. Ну и работали ясно дело.
0 6
какамерика? дак вот в америке было принято в свое время пособие на которое можно жить.
У нас есть такое пособие по безработице?
А почему в америке есть а в сибири нет?
Я это знаю..
чтоб все боялись потерять работу.
с комсомольским приветом чубайс.
4 1
Возможно. Но там например нет дешевых садиков. 1000 долл в месяц, от этой суммы таковой стоит. С пенсиями там непонятка, если нет накоплений, то жить на предоставляемый государством минимум вроде очень трудно, там льгот и субсидий нет. У каждой системы свои косяки.
0 3
у нас нет своей системы…
россия это часть системы да еще к тому же и чужой…
2 0
И работу там очень боятся потерять, все в кредитах по самые гланды.
0 2
А моя реакция когда повышают пенсионный возраст, а при этом никаких мер ответственности государства за людей не принимается.
Я вот считаю, что сначала надо было принять законы, подготавливающие народ к реформе, а именно:
— гарантии получения пособия по безработице на уровне средней пенсии по стране для женщин старше 53 лет и мужчин старше 58
— запрет работодателю увольнять работников за 2 года до пенсии, если увольнение не связано с ликвидацией предприятия или нарушением работником уголовного законодательства, нанесения ущерба работодателю в крупном размере.
— льготы для предприятий по налогам с фонда оплаты труда для работников до 23 лет и для работников после 50 лет.
— невыплата пенсии работникам возраста выше пенсионного, если их заработная плата превышает 2 средних пенсии по региону.
— и т.д.
А вот как все это заработало бы, можно было бы говорить о повышении возраста и то добавлять по 2-3 года и смотреть на результат.
Мы бы видели, что правительство приняло всевозможные меры по сокращению затрат ПФР и по защите работников пердпенсионного возраста и по другому бы относились к реформе
7 1
Запас дури на тв такой, что пенсии вскоре могут и вовсе отменить, а за дожитие до 65 лет штрафовать…))
25 3
Граждане. У нас почему такой вой стоит, а у соседей, когда они принимали такие же реформы, все прошло гладко. Да и дет сейчас гладко, не интересовался специально, но более чем уверен.
Да потому что у нас коммунисты остались. В других странах они не у дел, а у нас в парламенте, у них полная свобода и даже памятники Ленину не сносят.
В общем все поняли разницу между нами и соседями? И кто наводит тень на плетень, орет (другого слова подобрать трудно) про грабеж, людоедство и тп
Ага, так это те кто изуверства красных и Сталина одобряют Все с ними ясно.
1 33
Дак вы хотите про изуверства?
пожалуйте..есть некий город в рф там воду получают по норме..А норму вы знаете? три литра воды в сутки.
А там дают два литра..ну и кто вы после этого?
14 5
«А там дают два литра..ну и кто вы после этого?»
И кто мы после этого? Водохлебы?
3 16
обычные циники.Как я понимаю циники и есть материал необходимый для учинения зверств.
У остальных на зверства кишка тонка.
10 0
Повтору в сотый раз. Необходимо всех пенсионеров под один закон о пенсиях. Прикинте, чиновники уходят на пенсию по другому закону, где они жируют и не знают на что потратить пенсию, а остальной люд считает рубли, чтобы хватило до следующей пенсии. Всех под один закон и тогда не нужно повышать возраст, деньги останутся. По моим прикидкам один чиновник получает как десять простых пенсионеров, это по минимуму. Задайте вопос о песии Городецкому или Толоконскому и не забудьте про льготы положенные им на пенсии и вас тоска по коммунизму одолеет. Чиновники давно живут в коммунизме на пенсии, всё по потребности…..
6 2
«чиновники уходят на пенсию по другому закону, где они жируют и не знают на что потратить пенсию, а остальной люд считает рубли, чтобы хватило до следующей пенсии. Всех под один закон и тогда не нужно повышать возраст, деньги останутся»
Расчеты будут?
А то ваша братия не устаёт повторять что деньги то есть, даже источники указываете, а расчеты почему-то не приводите.
У толоконских пенсия тысяч 50-100. То есть руководители миллионных регионов получают как 5-10 простых пенсионеров. Ну да. И что. А какова пенсия у рядового сотрудника мэрии, тоже что-ли 50-100 тр.
Пилите, Шура, пилите. Вы на верном пути.
0 7
Размер пенсии депутатов госдумы рф в 2018 году месяц
https://pensiyaportal.ru/wp-content/uploads/2018/01/inr5f5pe-e1516091405106.png
Глава Екатеринбурга получает деньги по выслуге лет от 107 000 до 156 000 денежных знаков в национальной валюте. Пенсионное обеспечение в регионе составляет 13 600 рублей.
Мер Воронежа замахнулся на еще большую денежную помощь – получает чиновник в 2017 году от 190 000 до 320 000 рублей.
Самое интересное, что у стариков доход не больше 11 000 рублей.
Хорошие аппетиты и у главы Улан-Удэ – доход размером 190 000 — 260 000 рублей при средней пенсии в области 12 700 рублей.
Глава Ростова-на-Дону на фоне предыдущих глав городов России скромничает, государственное обеспечение в пределах 122 000 — 166 000 рублей.
Откуда при нищенских доходах россиян такие роскошные пенсии у чиновников? По закону право на высокую денежную поддержку от государства получают те, кто проработал на главенствующей должности от 6 лет.
http://11-2.ru/kakaya-pensiya-u-deputatov-gosdumy-2018/
https://pensiyaportal.ru/news/pensiya-deputata-gosudarstvennoy-dumy/
5 2
А в Казахстане пенсия растёт и уже 13 тр, а будет 15.. и только у нас 11..
4 1
Аноним — 15.06. Сколько вам было сказано — считайте деньги в своем кармане,тогда спать будете крепко!
Какое вам личное дело,до чужих денег и кто сколько получает сейчас пенсиии? Вы,смотрю,любитель собирать клубничку и на сайт эту негативщину приносить…
Нам-то зачем нужно это знать…? У них своя была жизнь, а у нас своя,у каждого была и своя работа,к примеру он был главой большого города,ну а ты сидел в каком -нибудь кабинетике и бумажки перебирал — разница есть,чувствуете? Поэтому,никогда не надо говорить за всех и критиковать всех,это смотрится некрасиво,знавал я таких,любителей,на броневичке или танке помитинговать,а потом рано уходили за ту сторону зеркала и оставляли страну разбитой и растащенной…
Человек —-
1 8
Самое главное эти товарищи требуют уравниловки. Они сами на мой взгляд никчемные, для экономики, и хотят на свой уровень других опустить. Результат мы можем предположить, наша страна увязнет в трясине, как это в СССР случилось, когда усилия не поощрялись и всем было поровну на собственную рабочую активность. Работай не работай все равно одна зарплата будет. Это зло, огромное зло.
И ещё эти субъекты не уважают предпринимательскую деятельность. Это позорное и невежественное мировоззрение. О работе судят не по физической тяжести, давно пора бы уже понять. И система поощрений за труд должна быть такой что эффективный труд поощряется больше и сильно больше чем неэффективный.
1 7
вы кчемные для экономики?
Каким боком?
Вы даже не знаете таких слов как демпинг.
Внешнее финансовое управление.
Пляска валют..Первое кольцо техносферы.
стандарт.Де стандарт.
5 1
извините конечно но в чем выражается ваша польза для экономики?
5 1
Польза для экономики в деньгах выражается. Я не ною что у меня зарплата 15-20 тр, у меня с этим все в порядке.
Для тех кто в танке: ну, как бы польза, ценность, и речь идёт именно об экономике а не социальной сфере, обществе в целом или его частях. Бывают профессии которые оплачиваются не особо но в то же время ценны и необходимы в сферах помимо экономики. Или есть некоторые дисбаланса когда государство вмешивается и сбива т цены. Я не про таких говорю. Я про тех кто на рынке труда не может найти нормальную работу, устраивается неквалифицированным «работягой» или на место «не бей лежачего» и воет ором про низкие зарплаты. Или про тех чьи амбиции не соответствуют способностям и опять изливают здесь какой-то вообще словесный понос. Или про тех кто не хочет «работать на капиталиста», а сам может только условно говоря торговать поношенными вещами на рынке и понятно что имеет немного.
Случаи разные бывают, каждый индивидуальный, но стремление к уравниловке, неприкрытая зависть к «богатым», «олигархам» в особенности и призывы их раскулачивать, это не нормально. Это люди такие, недалекие, неспособные и злые, попросту говоря.
1 4
Слышь, едросс, тебя еще не выпороли? Жди, просто ищут ремень с солдатской пряжкой. А вообще, вас едроссов не пороть надо, а пересажать всех.
3 2
каво…
а если в эканомике нет денег?…
от вообще нет….то вы всего лишь бездельник и лоботряс с бумажками?..
5 0
Нет денег, значит идёт обмен товарами, без денег, как-то ещё. Но вообще-то речь об уравниловке.
3 1
ага!!! при бартере нет уравниловки?….
3 0
эканомика и деньги это разные вещи.
деньги это финансы.
а эканомика это ресурсы и организация торговли и производства.
последний раз в россиюшке такими снобами были нувориши перед
дефолтом 1997 года.мы мы…
4 1
Знаете первую книжку по эканомике?
гайавата..неужели наши жизни лишь от них одних зависят…
это не вы приносите пользу эканомике.это она вам приносит пользу…
4 0
» любителей,на броневичке или танке помитинговать,а потом рано уходили за ту сторону зеркала и оставляли страну разбитой и растащенной…»
да ладно свистеть то..)
после Сталина вы до сих пор страну растаскиваете, и еще благодарить его надо за ядерный щит…
вот так надо уметь митинговать, для начала..)
6 2
Вы называете «растаскиванием» переформатирование системы, построенной с изъяном в архитектуре, и зашедшей по этой причине в закономерный тупик. Переформатировать, наверное, можно по другому было. Ну да, при крахе было и растаскивание. Но она проиграла и рухнула. И виноваты в этом сам товарищ и его последователи и никто ещё.
1 1
ой ой..да просто интегрировались с восточной европкой в энергетику. ну как бы и все..
вот есть попытки выкинуть с рынка..
ну как бы и все.
1 1
а вот как выкинут..что будете делать то?..
2 1
Сталин зверь,Коммунисты(советские конечно)…Зверей вы еще не видели!!!И не дай бог увидать!!!Лучше терпеть,коль с местом рождения «повезло»…
0 3
ну не терпи … збегай в кустики….
2 2
Главного порщика Травникова скоро выберут, а это просто подготовка почвы для него — «ЧТОБЫ НЕ РАССЛАБЛЯЛИСЬ!!!». Это господа всего лиши навсего централизация и усиление административного ресурса Ведросов.
3 2
Литовка —- так,мне ясно с вами и придется вас успокоить.У вас в Литве другая грамматика и письменность,так чего же вы здесь делаете…?
И почему вы,мягко говоря,лезете во внутренние дела России…? Если вы живете в России,то тогда вы партизанка — подпольщица,которая проводит линию и борьбу своей партии/Яблоко,Независимая Россия ,партия НАвального,да кого еще нет…/. Аноним — 17.55,читайте внимательно мой комментарий,я так говорил про броневичек и танк —поэтому последователей я не затрагивал,будь внимательным,когда читаешь дальше…
Человек ——
1 5
Литовка — традиционное название большой русской косы, которой косят, не нагибаясь («коса-литовка»).
Травников — Литовка, так есть понимание моего Ника?
4 2
Литовка — беру свои слова обратно и приношу извинения…Но почему вас потянуло на старину? И что за ошибки в тексте:»Это господа всего лиши навсего централизация…?»Что это у вас означает?
Вообще-то,я делал персональный гороскоп у гр.Травникова… Так вот,у него очень и очень сильная работоспособность и в будующем он достигнет очень хороших результатов из-за своей работы.Единственое,ему надо правильно совмещать отдых и труд,чтобы успевал за неделю отдохнуть.
Человек —-
0 3
Пора петь: «Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов! Кипит наш разум возмущенный…» ну и так далее по тексту…
0 1