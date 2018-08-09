Партийная порка ждет депутатов-единороссов горсовета Бердска

Проверка в отношении местного отделения партии «Единая Россия» и депутатского объединения единороссов в горсовете Бердска региональной контрольной комиссией еще не проведена. Но о проверке из-за голосования на сессии по обращению депутатов к Путину против пенсионной реформы новосибирские партийцы заявили официально. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» большинство бердских депутатов из фракции «ЕР» воздержались от голосования, тем самым продемонстрировав несогласие с повышением пенсионного возраста.

— На сегодняшний день, как мне известно, проверка местного отделения не проводилась и уведомления о проведении такой проверки — не поступало, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск.» член политсовета бердского отделения «Единой России» Кристина Зуева сегодня, 7 августа.

Спикер депутатского корпуса Бердска Валерий Бадьин занимает должность секретаря местного отделения «ЕР». Он рассказал «Курьер. Среда. Бердск.», что из 33 депутатов Бердска 20 — члены партии «Единая Россия».

— Не все люди хотят высказывать свое мнение поименно. Голосование, которое проходит не через бюллетени — это открытое голосование. Во всем мире, в Госдуме, совете депутатов Новосибирска руками уже не голосует, все нажимают кнопочки, — поделился своим мнением спикер.

Валерий Георгиевич сейчас находится в отпуске и на больничном. Партийную проверку он ждет, но к ней не готовится.

Беспартийный депутат Бердска Елена Белова рассказала «Курьер. Среда. Бердск.», что о подобной проверки слышит в первый раз.

— Если такая проверка состоится, то в нашей стране нет демократии вообще. Если депутаты не имеют права высказать позицию своих избирателей, то у меня нет слов даже! Есть позиция жителей, которую депутаты должны поддерживать, защищать интересы своих избирателей. Какая проверка может быть? Какая демократия тогда может быть, если по голосованию проводят проверку? — возмущена Елена Викторовна. — Я считаю, что недопустимо до такой степени уничтожать свободу слова и демократию. У нас у каждого 3000 избирателей за спиной, наши люди выходят на забастовки, говорят нам, что они против пенсионной реформы, и депутат должен промолчать?

По мнению Беловой, подобная проверка не нужна. По итогам голосования понятно, что практически все члены партии «Единая России» в своем большинстве воздержались от голосования. Елена Белова предположила, что давление на единороссов в вопросе пенсионной реформы имеет место быть.

-Если депутат не имеет возможности высказать мнение за избирателей из-за партийной дисциплины, то избирателю нужно подумать, стоит ли голосовать за представителя какой-либо партии. Эта реформа обрекает старшее поколение на нищету, без гарантии трудоустройства в предпенсионном возрасте, — высказалась Елена Белова.

Напомним, что в период подготовки к сессии, прошедшей 31 июля, часть бердских депутатов предложила к обсуждению вопрос об обращении к президенту России, председателю правительства и в Заксобрание Новосибирской области.

— Мы не поддержали данную инициативу, и 30 июля состоялось заседание депутатского объединения «Единой России», на котором депутаты-единороссы рассмотрели этот вопрос и приняли консолидированное решение не поддерживать обращение. Пенсионный маневр – вопрос болезненный, актуальный и касается каждого. Мы понимаем, что чудес не бывает. Если не проводить изменения пенсионного законодательства, то случится ситуация, когда Пенсионный фонд окажется неплатежеспособным по обязательствам перед людьми, которые уже сейчас, по действующему законодательству, находятся на заслуженном отдыхе. Надо принимать какие-то решения. Поэтому мы готовы войти в состав рабочей группы Законодательного собрания и внести свои предложения, – заявил Валерий Бадьин.

Политики сходятся во мнении, что результат голосования надиктован политикой партии «Единая Россия». Чему сопротивляются другие партии. В частности, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», активно выступают против пенсионной реформы коммунисты. К ним присоединились яблочники.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» лидер новосибирского отделения партии «Яблоко» Светлана Каверзина, депутаты-единороссы от Советского района горсовета столицы Сибири не скрывают своего негативного отношения к повышению пенсионного возраста. Им, по мнению Каверзиной, стыдно смотреть в глаза людям из-за того, что партия власти проталкивает принятие непопулярного закона.