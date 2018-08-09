Собираем вопросы для вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Бердска

Ответит на ваши вопросы вице-мэр Бердска Владимир Захров
Владимир Захаров сложил депутатские полномочия 22 июня, покинул кресло начальника УЖКХ и вступил в должность заместителя главы по строительству и городскому хозяйству. Его новые должностные обязанности охватывают весь спектр строительства и городского хозяйства на территории Бердска, включает в себя 49 пунктов.
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что сейчас находится в полномочиях нового заместителя мэра. Организация снабжения города электричеством, теплом, газом и водой. Безопасность дорожного движения, создание условий для жилищного строительства, мероприятия по охране окружающей среде, разработка программ по комплексному развитию транспортной и коммунальной инфраструктур, разработка и организация мероприятий по профилактике с терроризмом и экстремизмом — это малая часть того, что входит в обязанности Владимира Захарова.
В подчинении замглавы Бердска находятся управление градостроительства, земельных отношений, отдел энергетики и ЖКХ, по жилищным вопросам, транспорта и дорожного хозяйства, Комбинат бытовых услуг, управление капитального строительства, природными ресурсами. Приют домашних животных «Надежда», «Горсвет», МКУ «Жилсервис» также находятся в ведении Владимира Николаевича.
Владимир Николаевич готов дать интервью «Курьер. Среда. Бердск» и ответить на вопросы, интересующие вас, наши читатели. Свои вопросы вице-мэру вы можете оставить в комментариях к этому материалу.
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Вопрос: Что делать жителям частных домов, чьи дома частично пострадали от грунтовых вод? Куда подавать документы, если «футболят»? Как документально доказать, что разрушения именно от грунтовых вод?
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Хотелось бы задать вопрос Захарову:
«Вы клятвенно обещали (в том числе на страницах газеты «Курьер.Среда.Бердск ) сделать дорогу в районе кладбища до майских праздников 2018 года, которую никто из руководителей города не может сделать более 20 лет?
Как вас воспринимать? Как хозяина своего слова, который дал слово, а потом забрал обратно! «
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Дороги частному сектору!!!!
Тротуары частному сектору!!!!
Детские площадки в частный сектор!!!
Бесперебойное электроснабжение частному сектору!!!
Комфортные условия проживания частному сектору!!!
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Вы что скоро займете место Шестернина, вы так же как Михайлов будете ходить на планерки в Кристалл?
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Когда на цугундер собираетесь?
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Когда вы накнец то восстановите тротуар от ул Рогачева до улОктябрьская по ул Кр.армейская и неужели вы решили до конца слить пассажирские перевозеки отдав их частникам и до минимума сократить муниципальные вы маленько голову включите
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Вопрос по фотографии, на которой Захаров держит флаг СССР.
Вы разве от КПРФ были депутатом?
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Хотелось бы уточнить информацию,как решается вопросстроительства дома по адресу Карла Маркса 57/1?
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А профильное образование есть у вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Бердска?
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Вопрос г-ну Захарову: Когда будет наведен порядок в сквере по возле жилого дома по адресу Ленина, 30??? Сквер в центре города превращен в площадку для выгула собак со всех близлежащих домов. Вы лично два года назад, приезжая со своими подчинёнными в этот сквер на субботник весной и осенью, обещали поставить ьаннеры о запрете выгула собак в сквере или уж хотя бы поставить урны. До сих пор так ничего и не сделано. Может быть на новом посту Вы начнёте свои обещания выполнять?
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Когда в Бердске будут строить туалеты?…(Желательно бесплатные)
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Есть ли у зама желание и возможность «приструнить» местных торговцев (продсиб) на предмет своеволия при строительстве парковок карманов возле своих магазинов!
Как хочу так и строю огораживаю спиливаю деревья и т д
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Чем бордюр отличается от поребрика?
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Хотел бы попрасить Захарова, что-бы он сообщил мэру, что на рынке на ул. Лелюха появились перекупщики. Их легко вычислить по не славянской наружности скупают малину около рынка оптом, расфасовывают и продают 100 °/• надбавкой. Вчера видел актуальный по ТВ фильм «Следствие ведут знатоки», в кототом показано как советская милиция боролась с тако вида предпринимателями. Нашей бердской полиции некогда навести порядок, мэр , наверное, не интересуется ценами на рынке. Вчера видел сюжет по ТВ из г. Куйбышева, где Травников ходит по местному рынку, интересуется ценами, ведёт разговоры о преференции для фермеров. Я два месяца назад был в Куйбышеве и хотел бы отметить, что цены на продукты питания 40°/• ниже чем в г. Бердске в столовых, кафе, рынке.
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Хотелось бы узнать когда наконец решится вопрос по тротуару и освещению участка дороги от ул солнечная до остановки маршруток в пос Боровой.В осенний весенний и зимний период пешеходы идут по проезжей части ,движение транспорта на этом участке очень интенсивное, нет даже пешеходной дорожки ,жителям ул Солнечная и Речная приходится ходить по калено в грязи и в темноте,нет ни одного фонаря.
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Появятся ли тротуары в микрорайоне Белокаменный? Или и так сойдёт, раз никого ещё не переехали? Согласно строительным нормам, тротуар там быть обязан. И не важно, что там стоит знак «Жилая зона» и пешеходы имеют на дороге преимущество — всё равно пешеходам приходится прижиматься к обочине и отходить за припаркованные автомобили — водителям не важно, что там «Жилая зона» и сквозное движение запрещено — они еще и недовольны блоками, которые мешают свободному сквозному движению.
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Хочется узнать, появится ли в городе служба, отвечающая за скверы, парки, прибрежную территорию?
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Когда сделают участок Кутузова от Советской до Трудовой. Хуже асфальтированного участка в Бердске нет, причем это далеко не окраина …
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Вопросы:
1.когда отремонтируете ул. Карла Маркса у детской поликлиники?
2. Зачем забор у детской поликлиники, который не позволяет высаживаться матерям с детьми в правую дверь на тротуар, а не на проезжую часть улицы, как сейчас?
Неужели ума не хватило тем, кто это все сделал?
3. Когда у властей найдутся средства, чтобы заасфальтировать 50м участок ул. Спортивная от Вокзальной до Ленина?
4. Сделайте наконец нормальный асфальт на Комсомольской от Горького до Лелюха и Ушакова от Островского до Ленина! Это центр города.
5. Деньги на заборы не жалко? Лучше бы асфальт отремонтировали и поребрики установили.
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6.Пройдитесь пешком во время дождя по ул. Островского по тротуару около дома №57.
Когда будет отремонтирован тротуар в данном месте? Точнее восстановлен после ремонтных работ МУП КБУ много лет назад.
Когда будет восстановлен тротуар после ремонта теплотрассы МУП КБУ около «Медпрактики» по адресу Островского 53/1?
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Вопрос- Планируется ли строительство школа на Северном микр-не? Микрорайон молодой и детей там очень много,хотелось бы,чтобы там была школа!Когда мы покупали там квартиру,это лет так 20 назад,обещали,что будет детский сад и школа.Детский сад наконец то дождались…спасибо. Ждем школу!
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Будет ли отремонтирована дорога на ул.Промышленная, ведущая от Колорлона до ул.Химзаводская? Ездить по этому участку дороги невозможно!!! А ведь по этой дороге ходит маршрутка!!!!
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Здравствуйте, Владимир Николаевич. Меня также как и многих обратившихся к вам интересует вопрос с тротуарами. Живу в частном доме на улице Островского.
На перекрестке улиц Суворова — Островского поставили замечательный новый светофор и сделали красивый тротуар, но только метров по 15 в разные стороны от светофора. А как же дальше?
После дождя по улице Островского в сторону микрорайона Молодежного невозможно пройти. Образуются лужи и грязь от воды которая стекает с дороги на то что когда то называлось тротуаром. Зато начали ставить забор. Улица узкая. Есть ли необходимость тратить деньги на забор, вместо того чтобы сделать тротуар.
У нас небольшой город и если все мы будем относится с умом к тому что делаем, наш город расцветет.
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Владимир Николаевич опять обращаемся жители ул Солнечная и ул Речная по поводу тротуара от ул Солнечная до остановки маршруток 800 м приходится преодолевать по колено в грязи или попасть под колеса автомобиля весной и осенью.Вы бы вместе с мэром и депутатами хоть раз попробовали преодолеть этот участок в дождливую погоду да еще в кромешной темноте т.к нет ни одного фонаря освещения .Обращение к нашему депутату -пустая трата времени и куда смотрят доблестные сотрудники ГАИ ,почему не штрафуют пешеходов за ходьбу по проезжей части.
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Планируестся ли набережная в нашем городе? Живем на берегу и не имеем набережную- ПОЗОР!!!! пора забрать землю у Илющнко и построить набережную!
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1. Нужны дополнительные дороги: центр-микрорайон или трасса-микрорайон. Народу там живет всё больше, а ездим по 2м дорогам. Обе проходят через центр города. Можно ведь и обойти его, были бы дороги…
2. Маяковского отремонтировали. Через пару месяцев раскопали изрядный участок, после раскопок присыпали булыжниками. На свежеотремонтированной улице дыра. Прошел год, никто участок не восстанавливает. Хотим, чтобы ремонт был закончен и асфальт восстановлен.
3.Тротуары по всему частному сектору. Частный сектор — это такие же жители города, как и все остальные люди.
4. Отвалы снега зимой в том же частном секторе делать с учётом выездов из домов и не грести снег в проезды.
5. Фантастический вопрос: правительство обязывает города и веси России делать велосипедные дорожки. Как у нас с этим будут обстоять дела?
6. Сделать сливы для ассенизаторских машин не только на улице Кирова, но и ещё в нескольких местах.
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Интересно знать будут ли когда нибудь ответы на вопросы заданные Вам,или это очередная отмазка о проделанной работе с населением ,и если будут то где их опубликуют?
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Хочется конкретики по улице Больничной,которая прячется от местной власти очень давно,напомню находится она между домом Островского,57 и Олега Кошевого,6 , говорят проси больше у власти, может что-то и перепадет, прошу в очередной раз сделать ливневку и пройтись грейдером и вместо осадков подсыпать щебеночки,а лучше асфальта!!!
3 0
Владимир Николаевич, вопрос по газификации центра Бердска (район ЦУМа). Я уже задавала этот вопрос Шестернину, сказав, что зимой наш район напоминает хорошо организованный крематорий.Тогда он сказал, что уже выделены деньги на это, однако лето кончается, а воз, похоже, и ныне там, и я вижу из окна, что люди уже завозят уголь, дрова. Опять зимой форточку не открыть?Лидия Георгиевна. Островского 122.
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Уважаемый вице-мер планируется ли газификация улиц Заводская и пер. Водобачный и когда? Планируется ли привести в порядок дорожное покрытие на этих же улицах?
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Вопрос: Когда прекратится перекачка канализационных стоков из ассенизаторских машин в центральную канализацию в районе Вокзала ( на месте снесенного барака и со стороны Привоза)??? Вопрос наболевший. Когда идешь с электрички воняет дерьмом. Просьба прекратить противоправные действия владельцев ассенизаторских машин и наказать их за это!
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Несколько вопросов
— Дорога на Кладбище по пионерской не только печальная в переносном но и в прямом смысле, выбейте денег у власти и сделайте ее не ямочным ремонтом, а капитально!!!
-Вопрос второй, очень часто мы видим какой-то беспредел, делают где-нибудь участок дороги крассиво вроде качественно, но ее либо тут же перероют из-за аварии теплотрассы или канализации, нельзя ли грамотно подходить к этим моментам, а то как налоги уплатите это в первую очередь а как деньги тратить из этих налогов так как-то нерационально и «легкомысленно» получается
— просьба, стройте побольше мест развлечения как для детей так и для взрослых, Бердску повезло, кругом одни пляжи, только вот почти везде все в траве грязно и никаких развлечений, которые могли бы приносить доход в казну города и засчет небольших сборов привести пляжи в хорошее состояние, ведь к нам приезжают гости из других городов и областей.
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Просьба отремонтировать ограждение на пешеходном переходе к Вокзалу. Прямо на светофоре одна из панелей болтается от ветра.
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Добрый день, Владимир Николаевич !
У меня к вам вопрос:
По дороге на городское кладбище , был сделан кусок тротуара , который должны были огородить защитным забором . Дорога очень активная , район Юго-Восточный разрастается Очень много детей , пожилых людей ходят по тротуару , а машины едут со скоростью 60-80 км в час , а то и более. Знаков регламентирующих скорость нет .
Просьба поставить знаки и огородить наконец тротуар.
Обратите внимание пожалуйста на это обращение!
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Владимир Николаевич мне кажется что поселку Боровой вообще не уделяется внимания как будто это не территория города Бердска.Сколько лет не можем добиться тротуара и освещения участка от ул Солнечная до ост маршруток.Дети ,мамы с колясками идут прямо по проезжей части рискуя в любой момент оказаться под колесами машин ,движение машин кошмарное а весной .осенью и зимой это вообще ужас какой то.Всё время ссылались на Раздольный но он кажется обанкротился и что сейчас нам вообще не на ,что надеяться ?
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Сделайте хотя бы несколько общественных туалетов.
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На все вопросы Захарову — когда и будет ли, ответ один — никогда и не будет! Толку то сюда писать, он раньше ничего не делал, а теперь и подавно не дождётесь! Болтология одна и пускание пыли в глаза.
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