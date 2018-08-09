Что делать, когда умер родственник

В момент горя человек себя чувствует растерянным. Несколько советов помогут вам сориентироваться, на что обратить внимание при организации похорон
Медицинские работники констатируют смерть. Если человек наблюдался у врача, справку выдает лечебное учреждение. В противном случае документ о смерти выписывает врач-патологоанатом после вскрытия.
Организация похорон сопряжена с многими моментами, которые нужно тщательно продумать, чтобы не упустить важные аспекты. Определиться с гробом, одеждой для покойного, ритуальными принадлежностями. Не забудьте про венки и ленты. Если у усопшего был прижизненный договор об организации похорон, то похороны ложатся на плечи фирмы, обозначенной в документе. Бальзамирование и облачение тела усопшего можно провести в морге. Понадобится одежда: нижнее белье, рубашка, костюм, носки, обувь для мужчин. Для женщин: нижнее белье, платье, колготки, головной убор, обувь.
Важно! Специалисты ритуальных служб проконсультируют
вас по всем вопросам круглосуточно.
Перед арендой посчитайте количество сопровождающих на кладбище. В зависимости от числа людей вы можете выбрать газель или автобус. Доверяйте перевозку профессионалам. Они возьмут все заботы на себя, а родственники смогут спокойно проститься с умершим и проводить дорого человека в последний путь.
Оповестите родных и близких о смерти и сообщите, где произойдет церемония прощания. Поминальный обед после похорон имеет важное значение. В это время близкие вспоминают усопшего, его добрые дела, благодарят присутствующих за участие и поддержку. Небольшое кафе располагает персоналом, который позволит вам провести время в спокойной и комфортной обстановке. Обратите внимание, вместит ли зал необходимое количество человек. При планировании меню учитывайте, что оно должно быть без излишеств. Кисель, компот, блины. Учитывайте сезонность. Летом салаты могут быть из огурцов и помидоров, зимой — селедка под шубой и квашеная капуста. Традиционно в этот день подают кутью. Ритуальная каша готовится из пшена, ячменя и риса. Тосты произносятся без чокания. По традиции поминки организуются на 9 и 40 день, далее ежегодно.
Сумма компенсации на погребение после индексации 1 февраля 2018 года составила
7740,24 рубля.
Заявление Паспорт получателя Справка о смерти.
Получить пособие может супруга, родственники, законные представители.
Могила близкого человека в любое время года нуждается уходе. Покрасить оградку, обновить памятник, посадить цветы — то малое, что мы можем сделать память о близких. Специальные фирмы Бердска позаботятся о могиле в течение всего года и в зависимости от ваших пожеланий изготовят памятник. Самый бюджетный вариант — бетонные памятники. Также бывают гранитные и мраморные. Памятник вы можете заказать по готовому шаблону или сделать на заказ по индивидуальному эскизу. В зависимости от материала вы можете выбрать способ нанесения надписи, портрета и украшения. На темном камне надписи, потрет и украшение обычно делаются гравировкой.
В квартире или доме покойного нужно закрыть все форточки и двери. Зеркала завесить. Считается, что это коридоры в иной мир, где душа может заблудиться и не достичь места назначения. На время прощания в стародавние времена из дома убирали домашних животных. По преданию собака лаем, а кошка мяуканьем может напугать душу.
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