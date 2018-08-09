Что делать, когда умер родственник

Вызвать скорую помощь

Медицинские работники констатируют смерть. Если человек наблюдался у врача, справку выдает лечебное учреждение. В противном случае документ о смерти выписывает врач-патологоанатом после вскрытия.

Обратиться в похоронное агентство

Организация похорон сопряжена с многими моментами, которые нужно тщательно продумать, чтобы не упустить важные аспекты. Определиться с гробом, одеждой для покойного, ритуальными принадлежностями. Не забудьте про венки и ленты. Если у усопшего был прижизненный договор об организации похорон, то похороны ложатся на плечи фирмы, обозначенной в документе. Бальзамирование и облачение тела усопшего можно провести в морге. Понадобится одежда: нижнее белье, рубашка, костюм, носки, обувь для мужчин. Для женщин: нижнее белье, платье, колготки, головной убор, обувь.