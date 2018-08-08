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Фото: Верните детский рюкзак, пожалуйста!

Потеряли 08 августа детский рюкзак (см. фото) с детскими вещами (брюки синего цвета, серая кофта с капюшоном, носки, трусы) и игрушкой — утёнок возле первого под’езда дома по адресу Ленина, 35.

8.08.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Илона:

Потеряли 08 августа детский рюкзак (см. фото) с детскими вещами (брюки синего цвета, серая кофта с капюшоном, носки, трусы) и игрушкой — утёнок возле первого под’езда дома по адресу Ленина, 35 (район павильона МТС, ТД Меркурий).
Убедительная просьба вернуть!
Телефон 89139406640, 89137100859, 89139629264

Фото: Верните детский рюкзак, пожалуйста!


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