Неадекватного водителя «Яндекс-такси» задержали полицейские в Бердске

Вечером 8 августа полицейские задержали в военном городке Бердска водителя такси, который неадекватно припарковался и неадекватно себя вел, по словам местных жителей. Как они рассказали «Курьер. Среда. Бердск», Chevrolet на большой скорости въехали на газон перед домом №13 на ул. Пионерской, чуть не сбив припаркованные во дворе автомобили и распугав детей, гулявших на детской площадке.

-Водитель вывалился из машины и упал рядом. Начал орать — какие-то животные крики. Упал у дерева и начал дергаться — типа судороги. Потом снова сел в машину. Мы вызвали полицию и скорую, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» очевидец. — Как можно принимать на работу таких водителей. Это же убийцы ездят!

Скорая помощь приехала раньше. Но медики не стали тревожить спящих в машине таксиста и двух пассажиров.

-Сейчас полиция приедет, тогда пойдем. А то они сейчас по газам и уеду. А мы ничего сделать не сможем, — пояснил водитель «скорой». По его словам, сказать о состоянии таксиста сможет только экспертиза — «может они на пляже перегрелись».

В это время сидевший за рулем такси и два пассажира спали в салоне крепким сном.

Через пару минут подъехал наряд полиции. Правоохранители проверили документы находившихся в машине, осмотрели салон и вызвали ППС, чтобы направить задержанных в наркологическое отделение бердской ЦГБ на медицинское освидетельствование.

Автор видео Анастасия Солодкова

На месте медики осматривать задержанных не стали, взяли подпись, что госпитализация не требуется.

На вопрос «Курьер. Среда. Бердск», что употребляли, один из пассажиров поведал:

-Пили еще до этого… Давно… Джин-тоник…

Он рассказал, что все трое бердчане — друзья.

— Что пили или употребляли, покажет анализ, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» полицейский. — Со свидетелями свяжутся обязательно. Все выясним.