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Неадекватного водителя «Яндекс-такси» задержали полицейские в Бердске

Припарковавшись на газоне у дома в военном городке, таксист вывалился из авто, лежал несколько минут под деревом. Предположительно, он был в наркотическом или алкогольном опьянении.(ВИДЕО)

8.08.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 2 коммент.

Неадекватного водителя Яндекс такси задержали полицейские в Бердске

Полицейские задержали водителя такси по подозрению в управлении авто в нетрезвом виде

Вечером 8 августа полицейские задержали в военном городке Бердска водителя такси, который неадекватно припарковался и неадекватно себя вел, по словам местных жителей. Как они рассказали «Курьер. Среда. Бердск», Chevrolet на большой скорости въехали на газон перед домом №13 на ул. Пионерской, чуть не сбив припаркованные во дворе автомобили и распугав детей, гулявших на детской площадке.

-Водитель вывалился из машины и упал рядом. Начал орать — какие-то животные крики. Упал у дерева и начал дергаться — типа судороги. Потом снова сел в машину. Мы вызвали полицию и скорую, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» очевидец. — Как можно принимать на работу таких водителей. Это же убийцы ездят!

Неадекватного водителя Яндекс такси задержали полицейские в Бердске

Спят

Скорая помощь приехала раньше. Но медики не стали тревожить спящих в машине таксиста и двух пассажиров.

-Сейчас полиция приедет, тогда пойдем. А то они сейчас по газам и уеду. А мы ничего сделать не сможем, — пояснил водитель «скорой». По его словам, сказать о состоянии таксиста сможет только экспертиза — «может они на пляже перегрелись».

В это время сидевший за рулем такси и два пассажира спали в салоне крепким сном.

Через пару минут подъехал наряд полиции. Правоохранители проверили документы находившихся в машине, осмотрели салон и вызвали ППС, чтобы направить задержанных в наркологическое отделение бердской ЦГБ на медицинское освидетельствование.

Неадекватного водителя Яндекс такси задержали полицейские в Бердске

На месте происшествия

Автор видео Анастасия Солодкова

На месте медики осматривать задержанных не стали, взяли подпись, что госпитализация не требуется.

На вопрос «Курьер. Среда. Бердск», что употребляли, один из пассажиров поведал:

-Пили еще до этого… Давно… Джин-тоник…

Он рассказал, что все трое бердчане — друзья.

— Что пили или употребляли, покажет анализ, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» полицейский. — Со свидетелями свяжутся обязательно. Все выясним.

Неадекватного водителя Яндекс такси задержали полицейские в Бердске

Неадекватного водителя Яндекс такси задержали полицейские в Бердске


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Химия она такая

    Thumb up 4 Thumb down 0

  2. Аноним

    Номер такси почему не указали?

    Thumb up 3 Thumb down 0

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