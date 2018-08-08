Вторые сутки горит мусорная свалка на площади 3000 кв. метров в Новосибирске

Пожарные в Новосибирске уже второй день тушат мусорный полигон в районе Хилокского рынка в Новосибирске, сообщили в среду, 8 августа, в управлении МЧС по Новосибирской области.

-В минувший вторник в 11.45 поступило сообщение о том, что на полигоне твердых бытовых отходов в Кировском районе происходит горение мусора. Для ликвидации на месте работали 24 человека и 18 единиц техники. Уже в 14.59 горение было локализовано на площади в 3 тысячи квадратных метров», — сообщили в спасательном ведомстве.

Однако работы по окончательной ликвидации возгорания продолжаются до сих пор. Ведется проливка мусора, на грузовиках на полигон завозят грунт и засыпают тлеющие участки. В работах по ликвидации возгорания задействованы 17 человек и 12 единиц техники.

По данным регионального главка МЧС, на дым от горящей свалки жалуются местные жители, в то же время специалисты регионального Центра гигиены и эпидемиологии уже брали пробы воздуха экспресс-методом, но превышения предельно допустимых концентраций вредных примесей не выявили. Мониторинг обстановки продолжается.