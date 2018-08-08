Гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Забайкалье собирают в Бердске
В 70 лет выйдут на пенсию не работавшие жители Бердска
Три вопроса на референдум по пенсионной реформе одобрил ЦИК
Курс доллара превысил 64 рубля впервые почти за два месяца
Переадресовать вопросы предпенсионеров в правительство России поручил мэр Бердска
Звезду фильма «Такси» Сами Насери прооперировали после драки в баре Москвы
Бедность и экономический упадок прогнозируют россияне на ближайший год
Труп женщины с перерезанными венами обнаружили в квартире одного из домов Бердска
Медведев приказал ликвидировать дефицит воды в Крыму
Салютом завершится грандиозный праздник по случаю 301-го дня рождения Искитима