Гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Забайкалье собирают в Бердске

В результате проливных дождей на территории Забайкальского края произошло резкое поднятие уровня рек и подтопление населенных пунктов. Самая сложная ситуация наблюдается в Нерчинском, Карымском и Шилкинском районах края. По предварительным оценкам в пострадавших населенных пунктах проживает 17 429 человек, из них эвакуировано 483 человека. Под действием стихии повреждено несколько мостов, в том числе один железнодорожный.

Сформирован пункт приема гуманитарной помощи и в Бердске — на базе отдела социального обслуживания населения по адресу: ул. К. Маркса, 55, кабинет №2, сообщили в пресс-центра бердской мэрии 8 августа. Часы приема: с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00. Контактные телефоны: 5-10-90, 5-09-11, 5-17-02.

Перечень вещей первой необходимости:

Продукты питания длительного хранения (крупы, растительное масло, макаронные изделия, печенье, консервы) и питьевая вода.

Бытовая химия.

Подушки, одеяла, пледы, постельное белье.

Матрацы.

Полотенца.

Строительные мешки (прочные, для строительства укрепления, защищающих от воды).

Обращаем ваше внимание на то, что вещи должны быть обязательно новыми.