Курс доллара превысил 64 рубля впервые почти за два месяца

Курс доллара США в ходе торгов на Московской бирже в среду превысил отметку 64 руб. впервые с 19 июня на фоне ряда публикаций в СМИ относительно новых антироссийских санкций.

Курс доллара США составил 64,035 руб. в 12:29, что на 54,5 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 74,275 руб., подорожав на 62,5 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 58 копеек — до 68,64 рубля.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рубль заметно снижается к доллару и евро в ходе торгов среды на фоне ряда публикаций на тему новых антироссийских санкций со стороны США, а также приостановившегося роста нефтяных цен.

Так, газета «Коммерсантъ» в среду опубликовала подробности законопроекта о расширении санкций к России, внесенного в Конгресс США сенаторами Линди Грэм и Робертом Менендесом. В частности, в нем речь идет о запрете на операции и замораживании активов в США российских государственных банков, в том числе Сбербанка, ВТБ и ВЭБа, что является потенциально сильным ударом по международному бизнесу российских банков.

Кроме того, в предлагаемом законопроекте есть предложение рассмотреть вопрос о признании России, «государством, спонсирующим терроризм», что может поставить Россию на одну доску с Ираном и привести к усилению санкций. В частности, в отношении Ирана США вводили запрет на экспорт нефти. Так что при таком сценарии может стать ребром вопрос о запрете на покупку российских нефти и газа.